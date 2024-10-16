Безумие на польской границе продолжается. В этом году мигранты ранили уже более 60 солдат

«С начала 2024 года 63 солдата получили ранения при задержании нелегальных мигрантов», — цитировали Бейду польские СМИ в четверг. Матеуш Ситек, 21-летний польский солдат, который умер в июне от ножевого ранения, был ранен в грудь мигрантом, просунувшим нож в щель в стальном барьере 28 мая.



«За последние семь дней было зафиксировано 387 попыток незаконного пересечения границы. В среднем в день происходит 56 попыток незаконного пересечения границы», — сказал Бейда.



Варшава ранее обвиняла Минск в поддержке давления на мигрантов, называя это гибридной атакой Беларуси, направленной на дестабилизацию Европы.



«Они не должны злоупотреблять нашими ценностями»

Премьер-министр Польши Дональд Туск входит в число лидеров ЕС, призывающих к ужесточению миграционной политики. Он дал понять, что хотел бы ввести временную приостановку права на получение убежища в Польше для мигрантов, которые въезжают в страну «нелегально, силой, то есть через белорусскую границу», отмечает AFP.



Президенты и премьер-министры стран Европейского союза на саммите в Брюсселе в четверг договорились ускорить возвращение в свои страны тех, кто не смог получить убежище, и призвали Еврокомиссию оперативно представить законодательное предложение по этому вопросу, как обещала ее глава Урсула фон дер Ляйен.



«Россия, Беларусь и другие страны не должны злоупотреблять нашими ценностями, включая право на убежище», — говорится в выводах саммита. «Чрезвычайные ситуации требуют пропорциональных мер», — говорится в заключении без каких-либо подробностей. Дипломаты отметили, что текст, таким образом, благоприятствует Польше.