Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

Премьер Словакии снова заговорил о Третьей мировой войне в связи с планом победы Зеленского

Новости 420on
18 октября 2024
22:00
123
Премьер-министр Словакии Роберт Фико (Smer) считает противоречивым план победы президента Украины Владимира Зеленского и не считает хорошей идеей членство Украины в Североатлантическом альянсе. По окончании саммита Европейского союза в Брюсселе Фико предупредил о третьей мировой войне.
Как сообщает TASP, Фицо подтвердил, что поддерживает членство Украины в Европейском союзе, однако членство Киева в НАТО, которое является одним из пунктов плана победы Зеленского, может спровоцировать Третью мировую войну, заявил словацкий премьер-министр. По словам Фицо, план Зеленского разделяет страны, и именно поэтому Европейский совет не занял по нему четкой позиции. 

«Я принадлежу к той части словацкого политического представительства, которая, если представится возможность, не согласится на национальном уровне на членство Украины в НАТО», - сказал Фицо.

Словацкий премьер-министр заявил, что Россия нарушила международное право, вторгнувшись в Украину и захватив территорию соседнего государства. Помимо возможного вступления Украины в НАТО, Фицо также раскритиковал дискуссии о возможных поставках ракет средней дальности, способных поражать цели на территории России. «Перед всеми лидерами ЕС, в присутствии президента Зеленского, я сказал, что философия правительства, которое я возглавляю, остается в силе, что мы хотим сосредоточиться на значимом и рациональном сотрудничестве с Украиной, результатом которого должны быть не убийства, а помощь нуждающимся», - сказал Фицо.

Зеленский заявил на саммите, что российскую армию могут поддержать от десяти до двенадцати тысяч военнослужащих из Северной Кореи. «У нас нет такой информации, я могу комментировать ее только в том случае, если она подтвердится. Если это реальность, мы будем на это реагировать. Пока что я не вижу для этого никаких оснований», - заявил Фицо.

Словацкий премьер-министр подтвердил, что Словакия не будет отправлять в Украину оружие или боеприпасы из своих военных запасов. Партия Фицо Smer победила на прошлогодних парламентских выборах, на которые она шла с лозунгом «Больше никаких пуль для Украины». Однако кабинет Фицо не возражает против коммерческих поставок боеприпасов. По словам премьер-министра, словацкое правительство хочет сосредоточиться на гуманитарной помощи и содействии в разминировании украинской территории.
Чехия Словакия война Украина оружие НАТО
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
18 ОКТЯБРЯ 2024
657
ПОЛИТИКА
БЕЗУМИЕ НА ПОЛЬСКОЙ ГРАНИЦЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. В ЭТОМ ГОДУ МИГРАНТЫ РАНИЛИ УЖЕ БОЛЕЕ 60 СОЛДАТ
16:30
18 ОКТЯБРЯ 2024
475
ОБЩЕСТВО
СУД ОТКЛОНИЛ ИСК РОССИЙСКОЙ КОМПАНИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ПРОТИВ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕХИИ
13:00
18 ОКТЯБРЯ 2024
860
ПОЛИТИКА
УЧАСТНИКИ САММИТА ЕС ДОГОВОРИЛИСЬ УСКОРИТЬ ВОЗВРАЩЕНИЕ НЕУСПЕШНЫХ ПРОСИТЕЛЕЙ УБЕЖИЩА
11:30
18 ОКТЯБРЯ 2024
799
ОБЩЕСТВО
ИНФЛЯЦИЯ СНОВА НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ. ВСЕ ИЗМЕНИТСЯ В ДЕКАБРЕ, ПОЛАГАЮТ АНАЛИТИКИ
08:00
18 ОКТЯБРЯ 2024
462
ПОЛИТИКА
АНАЛИТИКИ: ПОБЕДА ХАРРИС БЫЛА БЫ БОЛЕЕ ВЫГОДНА ДЛЯ ЕС И ЧЕШСКОЙ ЭКОНОМИКИ
22:00
17 ОКТЯБРЯ 2024
1887
ОБЩЕСТВО
ЖЕНЩИНА-ИНОСТРАНКА В ЧЕХИИ ПРИГОТОВИЛА ЖАРЕНЫЕ ГРИБЫ И ОТРАВИЛАСЬ
21:00
17 ОКТЯБРЯ 2024
8728
ОБЩЕСТВО
«СПЕЦИАЛЬНОЕ ДОЛГОСРОЧНОЕ ПРОЖИВАНИЕ». УКРАИНЦЫ БУДУТ ВКЛАДЫВАТЬСЯ В СИСТЕМУ, НО НЕ ПОЛУЧАТ СПРАВЕДЛИВЫХ ЛЬГОТ?
18:00
17 ОКТЯБРЯ 2024
1178
ОБЩЕСТВО
ČESKÁ SPOŘITELNA ПРОТИВ REVOLUT. В ПРИЛОЖЕНИИ ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
17:00
17 ОКТЯБРЯ 2024
1821
ЭКОНОМИКА
ОПРОС: КАК ЧЕХИ СТАРАЮТСЯ ПРИУМНОЖИТЬ ДЕНЬГИ — СКОЛЬКО И КУДА ОНИ ИНВЕСТИРУЮТ?
16:30
17 ОКТЯБРЯ 2024
1283
ПОЛИТИКА
ПРЕМЬЕР ЧЕХИИ В БРЮССЕЛЕ: ПОЛИТИКА ВОЗВРАЩЕНИЯ МИГРАНТОВ ДОЛЖНА БЫТЬ КАРДИНАЛЬНО ИЗМЕНЕНА
15:00
17 ОКТЯБРЯ 2024
1181
ОБЩЕСТВО
МОШЕННИК РАЗМЕЩАЛ УКРАИНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ, ОБМАНУВ ГОСУДАРСТВО ПОЧТИ НА ДВА МИЛЛИОНА
13:30
17 ОКТЯБРЯ 2024
857
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ IT-СПЕЦИАЛИСТ УКРАЛ У КЛИЕНТОВ МИЛЛИОНЫ КРОН И ПРОИГРАЛ ДЕНЬГИ В СТАВКАХ
08:00
17 ОКТЯБРЯ 2024
4002
ОБЩЕСТВО
БЕНЗИН И ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО СТАНУТ ЕЩЕ ДОРОЖЕ
22:00
16 ОКТЯБРЯ 2024
2491
ОБЩЕСТВО
БАНДА СИРИЙЦЕВ СЕЕТ СТРАХ В ОКРЕСТНОСТЯХ ШТУТГАРТА. ДЕПОРТАЦИЯ НЕВОЗМОЖНА
21:00
16 ОКТЯБРЯ 2024
1532
ЭКОНОМИКА
ЧЕХИЯ ЗАНИМАЕТ 22-Е МЕСТО В МИРЕ ПО УРОВНЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ