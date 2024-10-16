Премьер Словакии снова заговорил о Третьей мировой войне в связи с планом победы Зеленского

Как сообщает TASP, Фицо подтвердил, что поддерживает членство Украины в Европейском союзе, однако членство Киева в НАТО, которое является одним из пунктов плана победы Зеленского, может спровоцировать Третью мировую войну, заявил словацкий премьер-министр. По словам Фицо, план Зеленского разделяет страны, и именно поэтому Европейский совет не занял по нему четкой позиции.



«Я принадлежу к той части словацкого политического представительства, которая, если представится возможность, не согласится на национальном уровне на членство Украины в НАТО», - сказал Фицо.



Словацкий премьер-министр заявил, что Россия нарушила международное право, вторгнувшись в Украину и захватив территорию соседнего государства. Помимо возможного вступления Украины в НАТО, Фицо также раскритиковал дискуссии о возможных поставках ракет средней дальности, способных поражать цели на территории России. «Перед всеми лидерами ЕС, в присутствии президента Зеленского, я сказал, что философия правительства, которое я возглавляю, остается в силе, что мы хотим сосредоточиться на значимом и рациональном сотрудничестве с Украиной, результатом которого должны быть не убийства, а помощь нуждающимся», - сказал Фицо.





Зеленский заявил на саммите, что российскую армию могут поддержать от десяти до двенадцати тысяч военнослужащих из Северной Кореи. «У нас нет такой информации, я могу комментировать ее только в том случае, если она подтвердится. Если это реальность, мы будем на это реагировать. Пока что я не вижу для этого никаких оснований», - заявил Фицо.





Словацкий премьер-министр подтвердил, что Словакия не будет отправлять в Украину оружие или боеприпасы из своих военных запасов. Партия Фицо Smer победила на прошлогодних парламентских выборах, на которые она шла с лозунгом «Больше никаких пуль для Украины». Однако кабинет Фицо не возражает против коммерческих поставок боеприпасов. По словам премьер-министра, словацкое правительство хочет сосредоточиться на гуманитарной помощи и содействии в разминировании украинской территории.