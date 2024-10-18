Киев опровергает заявления о дефектах в боеприпасах, поставленных в Украину по инициативе Чехии

«Это фиктивная информация, которая играет на руку русским», — цитирует Подоляка Respekt, называя заявления о низком качестве боеприпасов вымыслом. «В каждой партии боеприпасов есть небольшой процент брака. Это совершенно нормальная ситуация, и в чешской инициативе нет значительного процента бракованных экземпляров», — сказал он.



Подоляк подчеркнул, что чешская инициатива работает и является очень эффективной. «Благодаря этой инициативе нам удалось значительно увеличить украинские огневые мощности с лета 2024 года. Некоторое время у нас был дефицит, который был достаточно заметен. Сегодня этот дефицит выглядит совершенно иначе. Это означает, что у нас есть ракеты и они эффективно используются», — сказал он.



В августе Вагенкнехт заявил на заседании сенатского комитета по надзору за государственными средствами, что цена на боеприпасы была завышена на 1,4 миллиарда крон и из-за этого было закуплено на 20 000 единиц меньше. Министерство обороны в то время это отрицало.



Сегодня бывший сенатор написал Чешскому агентству новостей, что остается при своем мнении. По его словам, он сам удивлен тем вниманием, которое его выводы привлекли в авторитетных международных СМИ. «На проблемы с инициативой по поставке боеприпасов впервые указала газета NZZ от 5.8.2024 Известная газета Handelsblatt даже пришла к выводу, что поставляются некачественные боеприпасы. Впоследствии, 9.10.2024, этот факт был даже подтвержден газетой Deník N в информации о низком качестве 20 500 единиц поставленных взрывателей. Это немалое количество», — сказал Вагенкнехт. Он добавил, что его доклад касается конкретного пожертвования Германии, а не всей инициативы по поставке боеприпасов. «Моей целью было обсуждение выводов моего доклада и принятие мер по исправлению ситуации. Вместо этого я стал объектом беспрецедентных нападок и клеветы, которые продолжаются. В то время как зарубежные СМИ подробно и серьезно разбирают этот вопрос, наши СМИ лишь преуменьшают его», — сказал он.



Немецкая экономическая газета Handelsblatt обратила внимание на возможные нарушения в статье с заголовком, в которой задавалась вопросом, не «обдирают» ли Германию как главного финансового спонсора инициативы. Газета также отметила, что чехи не слишком утруждают себя превентивным контролем расходов. Инициатива также подверглась критике со стороны оппозиции за отсутствие прозрачности.



Чешская инициатива по боеприпасам закупает артиллерийские боеприпасы для Украины в странах Европейского союза и за его пределами. Чешская Республика сотрудничает, в частности, с Нидерландами и Данией. Только Чешская Республика внесла почти 866 миллионов чешских крон на поставки, объявил в конце июня премьер-министр Петр Фиала. Премьер-министр Чехии, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Нидерландов Дик Схуф в совместном заявлении в Брюсселе на этой неделе заявили, что инициатива по поставкам боеприпасов для Украины не должна прекратиться в конце года и должна продолжиться в 2025 году.



В интервью изданию Respekt Подоляк назвал желательным, чтобы инициатива продолжала функционировать и развиваться. По его словам, чешское правительство является гарантом цены. «Я думаю, что все прозрачно. Я уверен, что нет никаких завышенных цен».



Советник президента подчеркнул, что продолжение борьбы с Россией — это вопрос выживания для украинцев. «Если мы не будем сопротивляться, русские придут и перережут нас. Они придут и депортируют наших детей, чтобы где-то в разлуке они перестали идентифицировать себя с Украиной. Просто будет продолжаться геноцид», — сказал он.



Кроме того, Подоляк считает, что если Россия не проиграет войну, она никак не сможет измениться и прекратить свои действия против других: «Если Россия не проиграет войну, то зачем ей отказываться от планов по доминированию на территории Чехии? Или на территории стран Балтии или Польши? На кону наше и ваше существование».



Подоляк — украинский политик и журналист, занимающий пост советника главы администрации президента Украины. Он был одним из представителей Украины на российско-украинских мирных переговорах в первые недели российского вторжения в Украину, начавшегося в феврале 2022 года 1990-е он провел в Беларуси, откуда был выслан в 2004 году за работу в оппозиционных СМИ.