Европарламентарии одобрили выделение Украине кредита на 35 миллиардов евро за счет замороженных российских активов

Украина сможет использовать эти деньги для покрытия неотложных нужд и на восстановление, говорится в материалах Еврокомиссии. Помощь является частью соглашения стран «Большой семерки» о предоставлении Украине до 50 миллиардов долларов (1,1 триллиона крон) в виде кредитов, обеспеченных поступлениями от замороженных российских активов.



Председатель Европарламента Роберта Метсола назвала одобрение нового механизма финансовой помощи, включающего кредит, историческим моментом. 518 евродепутатов подняли руки в поддержку предложения, 56 были против, 61 воздержался.



Предложение еще должно быть одобрено государствами-членами, и это решение не может быть единогласным. Согласно источникам ČTK, это произойдет в ближайшие несколько дней, до конца октября. Еврокомиссия подготовит меморандум с Украиной, чтобы разрешить выделение денег. Ожидается, что первые деньги из новой помощи Киев получит в конце этого года или в начале следующего.



Кредит должен быть погашен за счет средств, полученных от замороженных российских государственных активов. В ЕС эта сумма составляет около 210 миллиардов евро, а поступления, по данным комиссии, будут составлять от 4 до 5 миллиардов евро в год. Некоторые источники называют сумму в 2-3 миллиарда евро. «Это означает, что Россия заплатит за ущерб, причиненный войной в Украине», — сказал комиссар ЕС Дидье Рейндерс о механизме во время утренних дебатов.



В ответ на голосование Европарламента исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов обвинил Евросоюз в экономическом преступлении мирового уровня, когда тот решил использовать доходы от замороженных российских активов. «Парламент, хотя и называет себя европейским, принял решение, которое идет вразрез с европейскими интересами», — сказал Логвинов, сообщает ТАСС. Он добавил, что будущие поколения европейских налогоплательщиков в конечном итоге заплатят России за это преступление.



По данным Еврокомиссии на конец сентября, ЕС и его страны-члены выделили Украине 101 миллиард евро помощи, из которых 43,5 миллиарда — на военные расходы. Еще 17 миллиардов евро ЕС и страны-члены выделили на помощь украинским беженцам.



В июне «Большая семерка» договорилась о помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов США. Кредиты должны быть обеспечены доходами от замороженных российских государственных активов. Соглашение предусматривает использование доходов от этих активов без их конфискации отдельными странами, что вызвало юридические вопросы.