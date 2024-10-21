ANO не хочет видеть в Еврокомиссии эстонского экс-премьера, непримиримого критика России

Кайя Каллас, как ожидается, станет вице-президентом и верховным представителем по внешней политике и политике безопасности в новой Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.



«Внешняя политика Европейского союза не изменится. Кайя Каллас известна своей способностью „плясать“ вокруг вопросов, которые находятся вне ее контроля. Ее бездумные заявления и бесконечные саммиты ничего не решат. Внешняя политика под ее руководством — это просто дипломатия без реального влияния», — обрушилась Досталова на кандидата в социальной сети X.



«Слабая европейская внешняя политика — это лишь отражение слабой Европейской комиссии. Поэтому Кайя Каллас не получит нашей поддержки. Ей придется менять внешнюю политику с нуля, а она этого не сделает», — добавила она.



Кайя Каллас стала первой женщиной, возглавлявшей правительство Эстонии с января 2021 года по июль 2024 года.



До этого она была членом эстонского парламента, а с 2014 по 2018 год — евродепутатом от Альянса либералов и демократов за Европу (ALDE), ныне «Обновить Европу».



Каллас находится в российском розыске с февраля этого года. «Разыскивается по статье Уголовного кодекса», — говорится в российской базе данных, сообщает агентство ТАСС.



Однако на основании какой статьи был выдан ордер на арест, не указывается. Одной из причин может быть инициатива Каллас по демонтажу советских памятников в Эстонии, с которой она выступила после вторжения России в Украину. В ноябре 2022 года рабочая группа эстонского правительства рекомендовала убрать или заменить 244 из 322 таких памятников, которые, по ее мнению, символизируют советскую оккупацию.



Каллас защищает помощь Украине

Каллас из тех политиков, которые выступают за антироссийские санкции, военную помощь Украине и укрепление ее собственной обороны после нападения России на Украину в феврале 2022 года.



С момента своего создания после выборов в Европарламент в июне «Патриоты за Европу» подвергаются критике за то, что действуют в интересах России. В июле премьер-министр Петр Фиала (ODS) заявил в социальной сети X, что фракция сознательно или бессознательно служит интересам России.



Депутаты Европарламента от ANO, входящие во фракцию, также находятся под пристальным вниманием. В сентябре они не явились на голосование в Европарламенте по резолюции, которая позволила бы украинцам использовать европейское оружие на российской территории. Их коллега по фракции Филипп Турек тогда проголосовал против.