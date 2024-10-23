Суд наказал активистов за нарисованный украинский флаг в Праге
25 октября 2024
18:00
292
Суд вынес приговор всем семерым активистам объединения «Капутин», участвовавших в создании рисунка украинского флага на территории комплекса русских домов в пражском районе Бубенеч. Об этом Чешскому агентству новостей сообщил Рихард Петрасек, глава районной прокуратуры Праги 6, которая предъявила обвинение в порче иностранной собственности. Адвокат обвиняемых Карел Елинек сообщил сегодня, что каждый из активистов был оштрафован на 30 000 чешских крон. Они оказали сопротивление, поэтому суду придется заслушать дело публично и снова принять решение о виновности и наказании.
Петрасек написал, что прокуратура подала обвинительное заключение на основании ходатайства полиции 16 сентября. Через две недели суд вынес постановление о возбуждении дела, признав всех обвиняемых виновными.
«Мы считаем сумму штрафа и оценку ущерба несоразмерно высокими. Мы также по-прежнему не согласны с квалификацией нашего преступления и аргументацией прокурора, который, например, бессмысленно пугает эскалацией вандализма и ставит нас в связь с предполагаемыми нападениями на лиц, связанных с российским режимом», — заявил через своего адвоката один из обвиняемых, философ Вацлав Немец. Он и его коллеги намерены защищать себя в публичном суде.
Семеро обвиняемых нарисовали сине-желтый флаг на тротуаре в огороженном месте на улице Швайгера в Бубенече в феврале этого года. Согласно первоначальному заявлению полиции, они нанесли ущерб на сумму около 50 000 чешских крон, а разрисованная территория относится к зоне охраняемого наследия, что может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Государственный прокурор Петрасек, однако, отметил, что обвинительное заключение было предъявлено по более легкой правовой квалификации. Последняя предусматривает максимум один год лишения свободы за повреждение чужого имущества «путем распыления, окрашивания или описания его краской или другим веществом», а также запрет на деятельность или конфискацию имущества.
«Очевидно, что никакого ущерба тротуару нанесено не было, и правовое регулирование не было направлено против такого рода действий. Его основной целью было наказать за вандальное уничтожение вещей распылителями», — ответил адвокат Елинек.
Немец раскритиковал прокурора и судью за полное игнорирование смысла и контекста преступления. «Это был не вандализм, не рисование баллончиком или что-то подобное, а политический протест. Его целью было не только выразить солидарность с народом Украины, страдающим от варварской российской агрессии, но и привлечь внимание к незаконным действиям и рискам безопасности, связанным с обширными российскими владениями на нашей территории», — написал он. Судья, по его словам, принял предложение и аргументацию прокурора о вынесении приговора без каких-либо уточнений.
«Мы считаем сумму штрафа и оценку ущерба несоразмерно высокими. Мы также по-прежнему не согласны с квалификацией нашего преступления и аргументацией прокурора, который, например, бессмысленно пугает эскалацией вандализма и ставит нас в связь с предполагаемыми нападениями на лиц, связанных с российским режимом», — заявил через своего адвоката один из обвиняемых, философ Вацлав Немец. Он и его коллеги намерены защищать себя в публичном суде.
Семеро обвиняемых нарисовали сине-желтый флаг на тротуаре в огороженном месте на улице Швайгера в Бубенече в феврале этого года. Согласно первоначальному заявлению полиции, они нанесли ущерб на сумму около 50 000 чешских крон, а разрисованная территория относится к зоне охраняемого наследия, что может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Государственный прокурор Петрасек, однако, отметил, что обвинительное заключение было предъявлено по более легкой правовой квалификации. Последняя предусматривает максимум один год лишения свободы за повреждение чужого имущества «путем распыления, окрашивания или описания его краской или другим веществом», а также запрет на деятельность или конфискацию имущества.
«Очевидно, что никакого ущерба тротуару нанесено не было, и правовое регулирование не было направлено против такого рода действий. Его основной целью было наказать за вандальное уничтожение вещей распылителями», — ответил адвокат Елинек.
Немец раскритиковал прокурора и судью за полное игнорирование смысла и контекста преступления. «Это был не вандализм, не рисование баллончиком или что-то подобное, а политический протест. Его целью было не только выразить солидарность с народом Украины, страдающим от варварской российской агрессии, но и привлечь внимание к незаконным действиям и рискам безопасности, связанным с обширными российскими владениями на нашей территории», — написал он. Судья, по его словам, принял предложение и аргументацию прокурора о вынесении приговора без каких-либо уточнений.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:30
25 ОКТЯБРЯ 2024
602
11:30
25 ОКТЯБРЯ 2024
1009
10:00
25 ОКТЯБРЯ 2024
731
09:00
25 ОКТЯБРЯ 2024
593
08:00
25 ОКТЯБРЯ 2024
747
21:00
24 ОКТЯБРЯ 2024
5167
19:30
24 ОКТЯБРЯ 2024
2369
16:30
24 ОКТЯБРЯ 2024
18616
11:30
24 ОКТЯБРЯ 2024
1350
22:00
23 ОКТЯБРЯ 2024
1916
19:30
23 ОКТЯБРЯ 2024
1285
18:00
23 ОКТЯБРЯ 2024
1219
16:30
23 ОКТЯБРЯ 2024
1149
11:30
23 ОКТЯБРЯ 2024
2884