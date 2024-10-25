Politico: пророссийское влияние Путина в Центральной Европе грозит распространиться на Чехию

Politico признает, что «политический хамелеон-миллиардер» Бабиш не так идеологически фиксирован, как Орбан или Фицо, но риторика венгерского и словацкого премьер-министров находит у него отклик.



Как и Орбан, Бабиш считает, что в Украине не было бы войны, если бы президентом США был Дональд Трамп, и верит, что мир будет обеспечен победой республиканского кандидата на ноябрьских выборах.



Подобно Фицо, Бабиш в прошлом заявлял, что сократит объем помощи Украине перед российским вторжением.



По данным сайта, ведущие чешские политики пытаются дискредитировать «спорного крупного агробизнесмена», утверждая, что Орбан держит его на крючке с тех пор, как в июне Бабиш вместе с Орбаном и бывшим министром внутренних дел Австрии Гербертом Киклом основал в Европарламенте правопопулистскую фракцию «Патриоты за Европу».



Решительное возвращение избирателей

«Движение ANO — это просто марионетка Орбана», — заявил Politico министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. «Оно явно нашло друзей среди пророссийских националистов и ксенофобов в Европарламенте», — добавил он.



Тем не менее, чешские избиратели массово возвращаются к Бабишу, отмечает Politico, опираясь на результаты недавних региональных выборов, когда положение движения Бабиша улучшилось на 14% по сравнению с выборами 2020 г. Нынешнее правительство Петра Фиалы имеет худший рейтинг с 2013 г. с точки зрения доверия избирателей. По мнению сайта, в этом виноваты плохо налаженная коммуникация и невыполненное обещание не повышать налоги. Это, конечно, сыграло на руку Бабишу, который сохранил свою популярность, несмотря на многочисленные скандалы.



После поражения на выборах 2021 года, по мнению Politico, Бабиш взял на вооружение пламенную риторику, характерную для ультраправых лидеров. Он обвиняет Европейский союз в высоких ценах на энергоносители, ставит под сомнение помощь Украине и увлекается темой нелегальной миграции, с которой он хочет бороться, размещая войска на пляжах Южной Европы.



За годы своего существования движение ANO получило самые разные названия: от левой партии до популистской, технократической, консервативной и реакционной. Даже когда Бабиш проигрывал президентские выборы, он уже громко высказывал опасения по поводу войны между НАТО и Россией, повторяя заявления Москвы и ее союзника Орбана, сообщает Politico.



Politico попросило Бабиша, а точнее движение ANO, прокомментировать ситуацию. Правая рука Бабиша и заместитель председателя движения Карел Гавличек отверг утверждения о том, что ANO все дальше уходит в ультраправые, назвав их «чепухой». «ANO всегда была и остается партией для всех», — сказал Гавличек. «Мы остались прежними. Что изменилось, так это то, что некоторые политики разучились анализировать себя и перестали видеть реальность. Я считаю, что это нормально — иметь мнение, отличное от мнения лидеров ЕС, и нет необходимости немедленно подвергать таких людей остракизму», — добавил он.



По мнению Петра Каньока, руководителя Института международной политологии Университета Масарика в Брно, возможная коалиция с SPD, Přísaha и Motoristy может позволить Бабишу делать все, что он считает нужным, в области внешней и европейской политики. «Правительство будет, по крайней мере, риторически похоже на словацкое — антиевропейское, более националистическое, менее проукраинское и пассивное», — сказал Каньок в интервью Politico. «Чехия перестанет заниматься нынешней относительно конструктивной политикой и вернется к бабишскому пониманию Европейского союза как банкомата».



По данным Politico, на то, в каком направлении будет двигаться ANO после выборов, Бабиш намекнул еще в феврале этого года, когда заявил, что надеется, что Украина никогда не станет членом Европейского союза. В Европейском парламенте двое из шести евродепутатов от ANO воздержались при голосовании за одобрение использования ракет дальнего радиуса действия по военным объектам в России, а остальные четверо даже не явились на заседание. Точно так же они поступили и при голосовании в июле по вопросу о необходимости продолжения помощи Украине со стороны Европейского союза. «Часть голосования включала обязательство выделять Украине обязательную долю ВВП из государственного бюджета. Почему кто-то должен нам диктовать? Мы сами определим, как помочь», — объяснил Бабиш поведение своих евродепутатов.



Один из них, Ондржей Кнотек, также отверг утверждение о том, что ANO является пророссийской. «Любые попытки очернить нас, что мы пророссийские, прокитайские или, как я знаю, проантарктические, отражают лишь страх, что мы создали третью по силе партию в (Европейском) парламенте („Патриоты за Европу“ — ред.)», — сказал Кнотек, добавив, что ANO является проевропейской и ни в коем случае не экстремистской или ультраправой.



«Раньше у них (ANO) были позитивные идеи, поэтому у них много либеральных избирателей... теперь это движение страха», — сказал Каниок.