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Фицо высказался в программе российской ведущей Ольги Скабеевой

Новости и статьи
30 октября 2024
16:30
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо шокировал общественность, став первым ведущим политиком страны Европейского союза (ЕС) и Организации Североатлантического договора (НАТО), который появился в пропагандистской программе российской ведущей Ольги Скабеевой «60 минут», вышедшей в среду на государственном канале «Россия 1».
Глава словацкого правительства, который присоединился к программе в режиме онлайн, обвинил западноевропейские державы в дальнейшем разжигании войны с Россией путем поставок оружия в Украину.

Фицо заявил, что те, кто поддерживал войну с самого начала, не хотят признавать свою ошибку или заблуждение. «В конце концов, сегодня совершенно ясно, что в апреле 2022 года на столе лежали реальные соглашения, которые могли бы немедленно положить конец конфликту. Но кто-то пришел и сказал: „Нет, нет, нет, вы не можете это подписать!“», — возмущался словацкий премьер. Таким образом, он повторил российскую версию событий, согласно которой на переговорах в Стамбуле существовало почти готовое соглашение, заключению которого якобы помешал тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«И сегодня мы все смотрим на эту войну, и я чувствую — прошу прощения за откровенность — будто мы говорим: „Вот вам оружие, вот деньги, воюйте, но больше не трогайте нас, мы просто не хотим больше иметь ничего общего с этой войной“, знаете, мне действительно жаль каждую человеческую жизнь», — заявил Фицо.

Кроме того, Фицо заявил, что планирует посетить 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны в Москве в следующем году, сказав, что «это его личный долг». Он отметил, что выступает за установку в Словакии памятника советскому маршалу Ивану Коневу, чье подразделение принимало участие в освобождении тогдашней Чехословакии в 1945 году.

Фицо: Я без колебаний буду вести переговоры с Путиным
Словацкий премьер-министр, чье появление в программе было замечено российским информационным агентством ТАСС, также выразил готовность к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. «Если потребуется, я готов без колебаний вести переговоры с президентом Путиным. Я заявляю об этом совершенно серьезно», — добавил Фицо. 

Скабеева заранее анонсировала интервью с ним на своей странице в социальной сети Telegram, заявив, что это будет эксклюзивное интервью с политиком, пережившим покушение на убийство, которое, по ее словам, было мотивировано его позицией по Украине.
Словакия Россия политика
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