Slovak Prime Minister Fico gave an interview to Russian propagandist Olga Skabeeva. Let me remind you that Skabeeva called for the occupation of Ukraine, the killing of Ukrainians, and inciting hatred against Ukraine. Fico can already move to Moscow if he loves Russia so much. pic.twitter.com/FyqkZCkzqm — Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) October 30, 2024

Глава словацкого правительства, который присоединился к программе в режиме онлайн, обвинил западноевропейские державы в дальнейшем разжигании войны с Россией путем поставок оружия в Украину.Фицо заявил, что те, кто поддерживал войну с самого начала, не хотят признавать свою ошибку или заблуждение. «В конце концов, сегодня совершенно ясно, что в апреле 2022 года на столе лежали реальные соглашения, которые могли бы немедленно положить конец конфликту. Но кто-то пришел и сказал: „Нет, нет, нет, вы не можете это подписать!“», — возмущался словацкий премьер. Таким образом, он повторил российскую версию событий, согласно которой на переговорах в Стамбуле существовало почти готовое соглашение, заключению которого якобы помешал тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.«И сегодня мы все смотрим на эту войну, и я чувствую — прошу прощения за откровенность — будто мы говорим: „Вот вам оружие, вот деньги, воюйте, но больше не трогайте нас, мы просто не хотим больше иметь ничего общего с этой войной“, знаете, мне действительно жаль каждую человеческую жизнь», — заявил Фицо.Кроме того, Фицо заявил, что планирует посетить 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны в Москве в следующем году, сказав, что «это его личный долг». Он отметил, что выступает за установку в Словакии памятника советскому маршалу Ивану Коневу, чье подразделение принимало участие в освобождении тогдашней Чехословакии в 1945 году.Словацкий премьер-министр, чье появление в программе было замечено российским информационным агентством ТАСС, также выразил готовность к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. «Если потребуется, я готов без колебаний вести переговоры с президентом Путиным. Я заявляю об этом совершенно серьезно», — добавил Фицо.Скабеева заранее анонсировала интервью с ним на своей странице в социальной сети Telegram, заявив, что это будет эксклюзивное интервью с политиком, пережившим покушение на убийство, которое, по ее словам, было мотивировано его позицией по Украине.