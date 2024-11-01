Итоги работы в правительстве коалиции Spolu в преддверии сезона выборов
5 ноября 2024
15:00
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Правительственная коалиция Spolu (ODS, KDU-ČSL и TOP 09) запустила на двухстах рекламных щитах и по другим каналам кампанию по выполнению своей программной декларации. Под лозунгом «Вместе мы делаем все необходимое» лидеры партии заявляют, что правительство избавило Чехию от зависимости от России, сократило дефицит бюджета и откроет 207 километров новых автомагистралей. С февраля коалиция планирует активную предвыборную кампанию, в ходе которой представит свои планы на следующий мандат. Чешские парламентские выборы должны состояться осенью следующего года, и премьер-министр Петр Фиала (ODS) хочет набрать для коалиции 30% голосов. Опросы общественного мнения показывают, что группа набирает около 20%, уступая лишь оппозиционному движению ANO Андрея Бабиша. Кампания, которую глава Народной партии Марек Выборный назвал знаком препинания в программной декларации, была представлена лидерами коалиции сегодня в Праге. Они хотят обратиться в основном к тем, кто голосовал за коалицию более трех лет назад, но не стал бы голосовать сейчас.
Кампания продлится до декабря, и коалиция будет использовать как онлайн-, так и офлайн-среду. Она также планирует провести уличную акцию с участием сенаторов, членов парламента и десятков волонтеров в своих городах и поселках.
«Три года назад мы приступили к выполнению сложной задачи с четкой целью: вывести Чешскую Республику из кризиса и избавиться от последствий безответственного правления Андрея Бабиша. Последовавшие затем кризисы в сфере безопасности, энергетики и экономики в декабре 2021 года были невообразимы. Однако, несмотря на все это, нам удалось кардинально стабилизировать государственные финансы, укрепить энергетическую безопасность, значительно усилить оборону, ускорить инвестиции в инфраструктуру, модернизировать образование и вернуть уважение к нашей стране за рубежом. Все это идет на пользу нашим гражданам и бизнесу. Вместе мы сделаем все, что нужно», — резюмировал Фиала.
После Нового года Spolu заключит новое коалиционное соглашение, а сейчас занимается подготовкой кандидатов. Как и в 2021 году, правила будут отличаться от региона к региону, чтобы коалиция могла добиться максимального успеха. Фиала рассчитывает на контактную кампанию и новые способы работы с избирателями. Он отстаивает свое решение создать профиль в TikTok, чтобы обратиться к молодому поколению, а также признал, что правительство и коалиция не преуспели в продвижении своих достижений через СМИ, поэтому он хочет использовать другие способы презентации.
По словам премьер-министра, ошибкой до сих пор было то, что он слишком ограничивал себя в общении со СМИ, теперь же он хочет быть более откровенным, как это было в последние две недели кампании перед парламентскими выборами.
Председатель TOP 09 Маркета Пекарова-Адамова не хочет отступать от курса, касающегося движения ANO и Андрея Бабиша в ожесточенной предвыборной кампании, сравнивая ожидаемую предвыборную борьбу в этом отношении с продвижением кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис, которая разворачивается в эти дни.
Фиала сказал, что ошибкой на региональных выборах было то, что Spolu не имела национальной позиции и опиралась только на региональные проблемы.
На прошлой неделе председатели ODS, TOP 09 и KDU-ČSL подписали меморандум о совместном участии в парламентских выборах. По мнению лидеров всех трех партий, следующие парламентские выборы станут битвой между продемократическими силами, левыми и популистами. В меморандуме партии договорились завершить реформы в «экономическом, медицинском, социальном и оборонном секторах», а также модернизировать образование, укрепить роль Чехии в НАТО и обеспечить «адекватный уровень жизни» для чешских граждан.
На последних парламентских выборах в октябре 2021 года коалиция Spolu одержала победу над движением ANO с перевесом в 0,67%, что стало самым малым отрывом за всю историю пребывания в нижней палате парламента. Позже Spolu сформировала правящую коалицию со STAN и «Пиратами», которые покинули правительство месяц назад.
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