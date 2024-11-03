Дональд Трамп на пути в Белый дом. Чешская крона сильно ослабла

Чешская крона значительно теряет в цене по отношению к доллару США в среду после новостей о возможной победе Дональда Трампа на президентских выборах в США.



С вечера вторника по утро среды курс чешской кроны потерял 60 геллеров и около восьми часов торговался по курсу 23,70 кроны за доллар. Крона в настоящее время слабее на 2,4 процента по отношению к американской валюте.



По мнению аналитика Purple Trading Ярослава Тупе, ослабление кроны может быть связано с влиянием торговой политики Трампа. Планы Трампа ввести высокие пошлины на импорт повлияют не только на рынок США, но и на более широкую мировую торговлю.



«Если бы США ввели новые торговые тарифы на Европу и там выросло инфляционное давление, центральный банк США мог бы поднять процентные ставки. Это привлечет инвесторов к доллару и ослабит валюты развивающихся рынков, включая чешскую крону», — объясняет Тупы.



Ранее Дональд Трамп объявил, что в случае своего избрания он планирует ввести общий 10-процентный тариф на весь импорт и 60-процентный тариф на импорт из Китая.



Позже он добавил, что эта общая плата может достигать 20 процентов. По мнению главного экономиста Trinity Bank Лукаша Кованды, такие меры сильно повлияют, например, на венгерский форинт.



«Это потому, что Венгрия коммерчески зависит от Китая, например, в области электрических аккумуляторов, и от Германии, особенно в ее автомобильной промышленности», — сказал Кованда.



По его словам, положение чешской короны не намного лучше. Как и форинт, он зависит от потоков международной торговли, которая находится под угрозой из-за возможных тарифов Трампа.



«Из-за перспективы победы Трампа чешская крона является одной из сегодня (среды) проигравших. Вместе с мексиканским песо и венгерским форинтом он ослабляет наиболее существенно из всех валют мира», — добавил Кованда.