Фиала поздравляет Трампа, Бабиш говорит о сенсационном возвращении

Congratulations to Donald Trump on winning the presidential election. Our shared goal is to ensure that the relations between our countries remain at the highest level, despite changes in administration, and that we continue to develop them for the benefit of our citizens. — Petr Fiala (@P_Fiala) November 6, 2024

Americké prezidentské volby hýbou světem. Proto je pochopitelné, že jejich výsledek celý svět se zájmem sleduje. Jediný, kdo o tom výsledku rozhoduje, jsou však sami Američané a my jejich rozhodnutí samozřejmě musíme - a budeme - respektovat. Gratuluji D. Trumpovi k vítězství a… — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) November 6, 2024

1) Donald Trump slaví historický comeback. Je to „landslide victory“ – nejen na volitele, ale i v celkovém počtu hlasů, a to o hodně. Plus možná většina v Senátu a ve Sněmovně. Bude mít prostor opravdu vládnout.

2) Rozhodla ekonomika. Před 4 lety mu covid upřel výhru, teď mu ji… pic.twitter.com/krwu5UPjWO — Alexandr Vondra (@AlexandrVondra) November 6, 2024

Одним из первых с поздравлениями выступил председатель ANO Андрей Бабиш. Он назвал победу «сенсационным возвращением». «Его не остановили ни покушения, ни политически мотивированные судебные иски, ни систематическая клеветническая кампания в СМИ. Американцы ясно дали понять, кого они хотят видеть президентом США», — сказал он, добавив, что победа Трампа принесет процветание США и мир во всем мире.Премьер-министр Петр Фиала также поздравил Трампа с победой. По его словам, отношения между двумя странами должны оставаться на самом высоком уровне и продолжать развиваться после смены администрации президента.Министр иностранных дел Ян Липавский в эфире чешского телевидения прокомментировал ожидаемые изменения в торговой политике США в отношении Европы после избрания Трампа. Он также ожидает, что в будущем США будут больше ориентироваться на индо-тихоокеанский регион. Европейские лидеры, по его словам, должны убедить новую администрацию в том, что союз США с Европой принесет свои плоды и в будущем.Председатель движения STAN Вит Ракушан лаконично заявил, что американцы приняли свое решение, и у остальных нет другого выбора, кроме как уважать его.«Я верю, что США останутся нашим ключевым партнером. Чешская Республика сделает все, чтобы трансатлантические отношения оставались прочными. Это также наша ответственность», — сказал Марек Выборный, председатель Народной партии, комментируя победу Трампа.Маркета Пекарова-Адамова, председатель TOP 09, заявила, что понимает опасения, которые некоторые связывают с возвращением Трампа в Белый дом. Несмотря на его «своеобразное поведение», она считает, что США останутся партнером, с которым можно сотрудничать. «Много раз действия не соответствовали словам», — напомнила она о первом сроке Трампа.Вице-премьер Мариан Юречка (KDU-ČSL) не считает, что итоги выборов в США окажут заметное влияние на Чехию и Европу. «Я бы не сказал, что победа того или иного кандидата принципиально лучше для Чехии или Европейского союза. Я очень трезво смотрю на все. И мне не нравятся активистские взгляды: „это нам обязательно поможет“ или „такой кандидат был бы для нас лучше“. Я не смотрю на это настолько просто», — сказал он журналистам.«Это не решит наши проблемы в Чехии или в Европе и Европейском союзе. Мы должны уметь решать их сами. Конечно, важно иметь предсказуемого союзника, который видит схожие с нашими приоритеты в области безопасности», — добавил он.Депутат Европарламента Александр Вондра рад победе Трампа. Он считает, что Трамп остановит «Зеленую сделку» и что Европе придется ответить аналогичным образом: «В противном случае из-за низких налогов в Америке и более свободной деловой среды бизнес уйдет в США», — предупредил он.По его словам, Трамп будет проводить протекционистскую политику, которая также будет означать повышение тарифов на импортные товары. «Если такие страны, как мы или Германия, не ответят на это, сделав их более привлекательными, это может стать проблемой», — добавил он. Что касается политики безопасности, то, по словам Вондры, Европе придется больше полагаться на себя.В целом он не удивлен результатами выборов. «Я говорил, что Трамп гораздо лучше закончил кампанию. Это выглядит как победа с перевесом в несколько лошадиных сил. Республиканцы получат большинство и в Палате представителей, так что у Трампа будет возможность управлять страной, и он, несомненно, воспользуется ею. И это, безусловно, хорошая новость для Америки. Важно иметь пространство для управления, а не постоянный паралич», — отметил он.«Избрание г-на Трампа — это еще один тревожный звонок для Европы. Нам нужно повзрослеть и перестать полагаться только на США в ряде областей», — сказала евродепутат Дануше Нерудова.Маркета Грегорова, евродепутат от Пиратов, смотрит на победу Трампа с беспокойством. По ее словам, «Чешская Республика может стать одной из наиболее пострадавших стран ЕС из-за всеобъемлющих тарифов, которыми грозит избранный президент».Его заявления о прекращении войны в Украине рассматриваются аналогичным образом. «Более того, угроза Трампа выйти из НАТО и поощрение России к свободному вмешательству в дела стран-членов подрывает доверие к США как к нашему главному союзнику. И я только перехожу к угрозе, которую его давние позиции представляют для прав женщин — наиболее пугающим из которых является ограничение репродуктивных прав», — добавила она, имея в виду вопрос об абортах.По словам вице-президента ANO Карела Гавличека, в США победили «экономические вопросы, способность защищать и национальные интересы, а также ожидание населения, что следующий президент не будет бояться принимать решения, а не произносить банальности».