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Победа Трампа сулит хаос? Комментарий чешского эксперта

Новости и статьи
6 ноября 2024
18:00
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Победа Дональда Трампа на выборах в США была ожидаема. Хотя летом Камала Харрис лидировала в опросах, Трамп постепенно сокращал разрыв, потому что выбрал хорошую тактику — избегал прямой конфронтации, в которой у него не было шансов на успех. Он никогда не был блестящим оратором и не смог бы противостоять, даже если бы был на высоте, поэтому он принял участие только в одних теледебатах, говорит журналист Алекс Швамберк.
Преимуществом для него было то, что за четыре года, проведенных у власти, хаос, сопровождавший его правление, издание указов, которые тут же блокировались судами, и постоянные повороты в политике были забыты. Сначала он довел напряженность в отношениях с Северной Кореей до грани войны, а впоследствии диктатор Ким Чен Ын стал его «другом». Сделка США с талибами, заключенная при администрации Трампа, стала причиной неудачного вывода войск из Афганистана, в котором обвиняют Джо Байдена.

Харрис пострадала от миграционного кризиса, который был одним из ключевых вопросов выборов. Американцы искренне переживают по этому поводу, а вице-президент отвечала за работу со странами Центральной Америки во время администрации Байдена, где ей не удалось многого добиться. Эффект уверенности в том, что она лучший кандидат, чем Джо Байден, который поначалу вывел ее в лидеры по опросам, вскоре сошел на нет. Кроме того, демократы потеряли голоса американцев арабского происхождения и мусульман из-за их поддержки Израиля.

Но Трамп победил не только потому, что Харрис не была особенно сильна. Экс-президент не пытался использовать тот факт, что на него было совершено покушение, но все неизбежно вспомнили его фотографию в крови и со сжатыми кулаками, показывающими, что он не сдается. Это был мощный символ.

Когда он выбрал Джей Ди Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты, было ясно, что он хочет привлечь внимание молодых избирателей и жителей «ржавого пояса» — некогда процветающих промышленных районов Америки, где находились автозаводы и сталелитейные заводы. Вэнс написал очень популярную автобиографию о жизни там. Возможно, он укрепил решение избирателей голосовать за Трампа, но ничего нового он, скорее всего, не привнес.

Поддержка Илона Маска, с другой стороны, сыграла свою роль, но не из-за неоднозначных раздаточных материалов на предвыборных митингах. Маск — идеальное воплощение американской мечты. Бизнесмен, который даже не родился в США, сумел стать самым богатым человеком в мире. Причем он не финансист, который априори внушает недоверие, а имеет реальные компании, выпускающие интересные продукты — электромобили Tesla, космические ракеты и корабли, а также спутники, обеспечивающие интернет-связь (Space X). Если такой человек выступит в поддержку Трампа, он привлечет неопределившихся избирателей больше, чем Тейлор Свифт, поддержавшая Камалу Харрис. Певица не обладает таким влиянием, как Маск.

В целом, однако, победа Трампа не является хорошей новостью не только для Европы, но и для американцев, и особенно для демократии. Последний президентский срок уже показал, что Трамп не является командным игроком. Он вел себя как богатый владелец футбольного клуба, который постоянно меняет тренеров и, более того, вмешивается в их работу. Лихорадочно покупает новых игроков и увольняет их, прежде чем они успевают проявить свои потенциальные качества. Переоценивает свои суждения и способности. Считает себя настолько проницательным бизнесменом, что может уладить любой конфликт и добиться своего. При этом он не понимает, что диктаторы, к которым он питает симпатию, играют по другим правилам. Его отношения с Кимом и встреча с Путиным наглядно это продемонстрировали. Они могут договориться о чем-то, но не откажутся от своих целей. Ким прекратил испытания ядерного оружия и баллистических ракет, но это все.

Европу снова ожидают годы неопределенности. У Трампа есть не совсем обоснованное ощущение, что Европа привыкла к тому, что дядя Сэм приходит на помощь в самый неподходящий момент. Но будущий президент забывает, что трансатлантическая связь прикрывает его спину, и благодаря ей восточное побережье США находится в безопасности. Кроме того, Европа связывает большую часть российских сил, которые Москва могла бы перебросить на Дальний Восток.

Самое главное, его победа ослабляет вес демократии.

Выборы выиграл человек, который, проиграв четыре года назад, отказался признать поражение и спокойно позволил своим сторонникам затащить его в Белый дом. Если бы ему не было 78 лет, можно было бы опасаться, что он захочет поискать способы стать президентом еще раз, даже если в США это невозможно. Он ставит американскую демократию в положение Римской республики перед ее концом.

Нельзя забывать, что на этот раз республиканцы также получили Сенат и, вероятно, сохранят Палату представителей.
США президент
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