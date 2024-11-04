Липавский: Давление со стороны Трампа заставит Европу больше следить за своей обороной
6 ноября 2024
15:00
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Можно ожидать, что избранный президент США Дональд Трамп окажет давление на Европу, заставив ее больше заботиться о своей обороне, заявил глава дипломатии Ян Липавский. Липавский скептически относится к тому, что война в Украине может быть решена так быстро, как утверждал Трамп во время предвыборной кампании. Он предупредил о сценарии, в котором державы будут диктовать Украине, что она должна отдать часть своей территории.
Европа, по словам Липавского, должна опираться на те идеи, которые Трамп уже озвучивал в ходе предвыборной кампании. «Европа, больше заботьтесь о своей обороне, выделяйте больше денег на оборону», — резюмировал он. Это требование к Европе будет жестким, добавил министр. Американская геополитика будет больше сосредоточена на Индо-Тихоокеанском регионе и Китае, поэтому Европа должна сосредоточиться и на этом. Кроме того, она непременно позаботиться о том, чтобы не началась торговая война с США.
То, что война в Украине может быть прекращена так быстро, как утверждает Трамп, Липавский оценивает скептически. «Я не могу себе этого представить, я хотел бы предостеречь от любого сценария, близкого к тому, что произошло с Чехословакией в 1938 году, от любого Мюнхена, от того, чтобы державы диктовали Украине, что она должна отдать свою территорию», — сказал он. Любой сценарий окончания войны должен уважать принципы ООН и территориальную целостность Украины, которая должна согласиться на это.
Кроме того, Россия будет продолжать массированно вооружаться и угрожать Европе, добавил Липавский. Тот факт, что Чешская Республика тратит на оборону требуемые 2% ВВП, не означает, что она выполнила требования, говорит Липавский. «В оборону нужно вкладывать так много денег, чтобы обеспечить надежность», — добавил он. По его словам, у Европы есть дополнительные ресурсы, чтобы помочь Украине, но некоторые страны еще не решили предоставить их Украине. «У Чешской Республики совесть чиста», — отметил он.
То, что война в Украине может быть прекращена так быстро, как утверждает Трамп, Липавский оценивает скептически. «Я не могу себе этого представить, я хотел бы предостеречь от любого сценария, близкого к тому, что произошло с Чехословакией в 1938 году, от любого Мюнхена, от того, чтобы державы диктовали Украине, что она должна отдать свою территорию», — сказал он. Любой сценарий окончания войны должен уважать принципы ООН и территориальную целостность Украины, которая должна согласиться на это.
Кроме того, Россия будет продолжать массированно вооружаться и угрожать Европе, добавил Липавский. Тот факт, что Чешская Республика тратит на оборону требуемые 2% ВВП, не означает, что она выполнила требования, говорит Липавский. «В оборону нужно вкладывать так много денег, чтобы обеспечить надежность», — добавил он. По его словам, у Европы есть дополнительные ресурсы, чтобы помочь Украине, но некоторые страны еще не решили предоставить их Украине. «У Чешской Республики совесть чиста», — отметил он.
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