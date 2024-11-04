Чехия должна повзрослеть, перестать полагаться на США и начать больше заботиться о себе

Дональд Трамп вновь вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва. «Чехия и Европа должны будут больше заботиться о себе. Это означает, что весь глобальный Запад — либерально-демократический мир — должен будет подготовиться к четырем годам с Дональдом Трампом. Мы должны сделать все возможное, чтобы не потерять Америку, но в то же время уметь не только просить что-то у США, но и предлагать, и это задача номер один», — сказал Петр Коларж, экс-дипломат и советник президента по внешним связям.



Он не решается оценить, как будут выглядеть отношения между Европой и Америкой в будущем. По его мнению, Трамп очень импульсивен, и все будет зависеть от того, договорится ли он и его зарубежные партнеры о приоритетах, которые важны для Трампа. В целом, однако, он надеется, что Трамп и его окружение осознают «ценность трансатлантического альянса» и не захотят играть с ним в игры.



«Он определенно предупредит Европейскую комиссию. Я предполагаю, что Урсула фон дер Ляйен, вероятно, не является его любимым политиком», — полагает эксперт. Он считает, что с Марком Рютте, генеральным секретарем НАТО, все может быть иначе. Однако вместе с тем он добавляет, что европейские институты, как правило, не являются главной заботой президентов-республиканцев. Он также подтверждает, что Трамп в целом ближе к странам Центральной и Восточной Европы.



«Республиканцы действительно больше сосредоточены на двусторонних отношениях, чем на институтах НАТО или Европейского союза», — добавляет Коларж.



Чешские евродепутаты согласны с тем, что для Европы, а вместе с ней и для Чехии, крайне важно быть независимой. «Партнерство с США крайне важно, но оно должно основываться на силе обеих сторон. Пришло время расти и инвестировать в оборону, инновации, сырьевую безопасность и экономику», — заявила евродепутат Дануше Нерудова, добавив, что Европа просто обязана подготовиться к сотрудничеству с непредсказуемым игроком.



«Европа, а вместе с ней и Чешская Республика, должны стоять на собственных ногах и не полагаться бесконечно на помощь США. Мы должны работать над обороной, конкурентоспособностью и самодостаточностью. Эта необходимость очевидна уже давно, надеюсь, большинство примет ее, и мы начнем работать над ней в реалистичном ключе. У нас нет выбора», — сказал Ондржей Коларж.



Заявления о НАТО и Украине вызывают опасения

Европейские игроки, включая чешских политиков, в основном подчеркивают важность позиции нового президента США в отношении войны в Украине. Соединенные Штаты являются главным союзником Украины и уже давно посылают ей оружие и финансовую поддержку. В то же время именно республиканцы в прошлом блокировали выделение средств для захваченной страны.



Однако во время своих выступлений Трамп упоминал, что может закончить войну в Украине «в течение 24 часов». В то же время он уже давно говорит о том, что Америка не должна быть главной движущей силой Организации Североатлантического договора, а в прошлом даже упоминал о возможности выхода США из НАТО.



Поэтому логично, что именно отношения Трампа с Украиной являются ключевыми для чешских и европейских политиков. Хотя бы потому, что этот конфликт дестабилизировал Европу, и возможное поражение Украины будет представлять непосредственную опасность для других европейских государств.



Риторика во время предвыборной кампании часто накаляется, поэтому громкие заявления следует воспринимать с долей сомнения. Тем не менее, такие позиции вызывают всевозможные опасения, признает евродепутат Маркета Грегорова. Она считает, что некоторые высказывания Трампа подрывают доверие к США как к главному союзнику Европы.



«Победа Трампа вызывает серьезные опасения как для Европы, так и для Чешской Республики, которая может оказаться в числе стран ЕС, наиболее пострадавших от всеобъемлющих тарифов, которыми угрожает избранный президент. Его обещание немедленно ответить на агрессию России в Украине вызывает вопросы о том, будут ли США при Трампе продолжать помогать пострадавшей стране», — говорит Грегорова.



Сотрудничество с США не прекратится

С другой стороны, заместитель министра иностранных дел Иржи Козак ранее заявил, что его не слишком беспокоит победа Трампа. Он рассчитывает на то, что новоизбранный президент США захочет продолжать сотрудничество с Европой, а не закрываться от нее.



Козак также отметил, что в том, что касается Чехии и других стран Центральной и Восточной Европы, Трамп, вероятно, будет ближе к ним, чем к западным странам. «Я ожидаю, что президент Трамп будет заинтересован в поддержании отношений с нашим регионом Центральной и Восточной Европы, с которым ему потенциально будет легче общаться, чем с Западом», — предположил он.



То, что Трамп близок к Центральной Европе, подтверждает и Коларж:«У Трампа есть свои фавориты в Центральной Европе. Он говорит о господине Орбане как о великом европейском политике и смелом государственном деятеле. Поэтому я предполагаю, что через Орбана отношения с Центральной Европой могут быть довольно прочными».



С кем будет сотрудничать Чехия?

Но дружба венгерского премьер-министра с Трампом может поставить под угрозу сближение Орбана с Китаем. «Когда Трамп обнаружит, что Орбан также очень умело развивает свои отношения с Китаем, его отношение к Венгрии тоже может измениться. Так что посмотрим», — говорит он.



Что касается возможных визитов, пока ничего не обсуждается. Но он добавляет, что, хотя президент США очень важен, он не единственный, кто задает направление сотрудничества. «Мы много сотрудничаем с Соединенными Штатами в различных областях, и это не прекратится».



В целом он видит главный риск в отсутствии критических голосов в окружении Трампа, которые потенциально могли бы сдерживать новоизбранного президента. «Я боюсь, что главным критерием для работы с Трампом будет преданность ему и США. Но посмотрим, может быть, даже среди тех республиканцев, которые по-прежнему готовы работать с ним, найдутся люди, с которыми мы сможем „строить козни“».