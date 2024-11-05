Ставьте на Гавела и чередуйте английский и немецкий. Сикела пережил выступление в Брюсселе

Йозеф Сикела сделал еще один шаг к карьере своей мечты в качестве еврокомиссара. Экс-банкир и экс-министр выдерживал шквал вопросов, которыми «обстреливали» его в течение трех часов в среду днем ​​примерно сорок депутатов Европарламента. И удивил присутствующих своими лингвистическими способностями, когда автоматически перешел с английского на немецкий.





Даст ли Европарламент в конечном итоге зеленый свет чешскому «полиглоту» на портфель международного сотрудничества, не совсем ясно, хотя большинство участников оценили слушания положительно. Законодатели опубликуют вердикт через две недели, после того как будут завершены и оценены слушания всех двадцати шести новых еврокомиссаров. «Я считаю, что завоевал доверие», — сказал он после слушания.





«Последние несколько дней я усиленно готовился. Я встречался со всеми членами отдельных фракций или разговаривал с ними по телефону, поэтому был в той или иной степени подготовлен к большинству вопросов», — добавил он.





Ставка на Гавела





В своей речи он не забыл упомянуть о наследии Вацлава Гавела, чешской легенды, чье имя продолжает привлекать внимание в международной среде. «Вацлав Гавел был настоящим борцом за свободу. Я буду следовать его позиции», — пообещал он.





Представив депутатам свое видение в области международного партнерства и подчеркнув, что он хочет укрепить партнерство с Африкой и Латинской Америкой и решить проблему нелегальной миграции, он столкнулся с подробными вопросами со стороны депутатов Комитета развития (DEVE). На минутный вопрос у него всегда был двухминутный ответ. Точно по правилам ЕС.





Языковой трюк в качестве бонуса





Английский язык, который он выбрал в качестве основного языка общения на слушаниях, он иногда перемежал с благодарностями на национальных языках депутатов, например на польском или венгерском. Он свободно общался на немецком языке с немецкими представителями.





«Трюк, показывающий депутатам, что они умеют действовать в международной среде и свободно переключаться с одного языка на другой, может принести дополнительный балл», — заявили дипломаты. По данным влиятельного брюссельского сайта Politico, немецкий язык Сикеля звучал более уверенно, чем его английский.





Большинство вопросов вращалось вокруг инициативы «Глобальные ворота», с помощью которой ЕС хочет сбалансировать влияние китайских и российских инвестиций в развивающихся странах, особенно в Африке, Индии, Латинской Америке и Тихоокеанском регионе. На этот план Союз выделил до 300 миллиардов евро (7,5 триллионов крон), которыми должна управлять Сикела.





Депутаты уже критиковали Global Gateway в прошлом, их особенно беспокоило отсутствие связи или случаи, когда деньги Global Gateway использовались для финансирования проектов, выигранных китайскими компаниями в качестве подрядчиков. Сикели интересовался именно механизмами контроля. Он заверил их, что позаботится о том, чтобы все финансы распределялись эффективно и риски были сведены к минимуму.





Депутат Европарламента от Чехии Ондржей Коларж (TOP 09) задал аналогичный вопрос, спросив соотечественника Сикелу, какие механизмы он будет использовать, чтобы гарантировать, что деньги европейской помощи развитию не попадут в чужие руки. «Я не могу гарантировать 100% контроль над каждой копейкой. Но если я узнаю, что наши деньги используются не по назначению, я приму меры», — ответил Сикела.





Обращаясь к Китаю, Сикела сказал, что он не очень хорошо справляется с некоторыми из своих проектов развития, Европа может добиться большего. «В некоторых странах существует огромное разочарование деятельностью Китая», — сказал Сикела. Он также напомнил, что в своих многочисленных поездках по миру в качестве министра торговли Чехии занимался вопросами прав коренных народов, например, относительно захвата земель. «Призыв к более широкому европейскому присутствию очень силен», — добавил он.





Миграция также вышла на первый план. «Мы должны бороться с группами контрабандистов и сосредоточиться на том, чтобы молодые люди не рисковали своей жизнью в опасном путешествии в Европу», — добавил он. По его словам, он хочет тесно сотрудничать с будущим европейским комиссаром по внутренним делам и миграции Магнусом Бруннером.





Командный игрок





Из ответов Сикелы было очевидно, что его команда подготовки «вооружила» его правильным европейским словарем. Зал, в котором выступал чешский кандидат, был заполнен почти до отказа. Помимо депутатов Европарламента и журналистов, присутствовали также представители Еврокомиссии и Совета.





Депутаты Европарламента и его будущий босс Урсула фон дер Ляйен ожидают, что Сикела мобилизует европейские инвестиции, поможет сократить бедность в мире и станет частью «команды Европы». Это будет личный вызов для Сикелы, кроме того, ему в ближайшие годы придется много путешествовать, что тоже не является его страстью. Он не ответил на вопрос, куда приведут его первые шаги на посту еврокомиссара. «Я поговорю с командой, и мы разработаем план того, куда и когда мы пойдем, чтобы осветить самые актуальные вещи», - заявил он.





Вердикт о том, станет ли чешский кандидат на председателем комитета, Европарламент, вероятно, опубликует 21 ноября. Затем законодатели проголосуют за состав совета комиссаров в целом, скорее всего, на пленарном заседании, которое начнется в понедельник, 25 ноября. Если все кандидаты добьются успеха на слушаниях, новый ИК может начать функционировать 1 декабря после одобрения Европарламентом.





Согласно вечерней закулисной информации, кандидатура Йозефа Сикелы была принята и получила поддержку более двух третей комитета.