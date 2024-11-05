Депутаты перессорились из-за работающих матерей. Некоторые намерены усложнить им жизнь

Правительство вступило в конфликт с собственными депутатами из-за предложения разрешить детям до двух лет посещать детские сады или игровые группы без ограничений. Таким образом, заботящийся о ребенке родитель — в Чехии чаще всего мать — сможет работать столько, сколько захочет или потребуется.



Но кабинет министров не смог найти достаточно голосов для такого предложения в своих собственных рядах. Более консервативные депутаты считают это предложение слишком щедрым.





В настоящее время детям до двух лет разрешено посещать ясли или игровые группы не более 92 часов в месяц. Если они проведут в учреждении больше времени, семья потеряет право на родительское пособие.



Мариан Юречка (KDU-ČSL) предложил в обсуждаемом законопроекте о детских группах полностью отменить ограничение на посещение. «Это неоправданное положение, ограничивающее возможности некоторых родителей», — обосновывает он законопроект.



Однако часть ODS и Народной партии выступила против. Им не нравится, что матери маленьких детей могут получать родительское пособие и одновременно работать полный рабочий день.



Поэтому они требуют, чтобы правительство и в будущем сохраняло ограничение на количество часов, которые самые маленькие дети могут проводить в детских садах. Депутатам еще предстоит проголосовать по этому вопросу, но на горизонте маячит компромиссное предложение о 120 часах в месяц.



Однако в дополнение к этому два члена правительства предложили еще более жесткий план — еще больше ограничить посещение детьми яслей и игровых групп. По мнению Нины Новаковой и Романы Белоглавковой, ограничение в 92 часа в месяц теперь должно распространяться на всех детей не только до двух, но и до трех лет.



Это предложение раскололо как Народную партию, так и коалицию. Оно также расстроило министра Юречку. «Я точно не буду голосовать за это предложение», — категорично заявляет он.



Благополучие ребенка

Новакова и Белоглавкова утверждают, что государство выплачивает родительское пособие, чтобы семьи могли лично заботиться о своих детях. И это также лучше для ребенка.



«Родительское пособие было введено, чтобы компенсировать потерю заработной платы ухаживающего родителя. Требование индивидуального ухода за ребенком также желательно с точки зрения его благополучия», — пишут евродепутаты в пояснительной записке к предложению.



Эти рассуждения критикует и их коллега по партии, депутат Мари Йилкова. По ее мнению, государство должно как можно меньше вмешиваться в жизнь семей. «Пожалуйста, позвольте семьям организовывать свой уход и работу так, как им нужно. Каждая семья индивидуальна», — сказала депутат.



Противники отмены ограничения жалуются, что работающие родители несправедливо получают государственную поддержку дважды — один раз в виде родительского пособия, другой — в виде финансируемых государством детских садов и игровых групп. «Если лимиты будут сняты, то возникнет дискриминация родителей, которые самостоятельно ухаживают за своими детьми», — говорят Новакова и Белоглавкова.



Однако в Чехии существует иная практика — если семья хочет найти место для ребенка в возрасте до двух лет, в подавляющем большинстве случаев ей приходится платить за это в частном учреждении. Без родительского пособия возвращение на работу часто не имеет экономического смысла.



«Государственные садики почти не берут детей до трех лет. Те, кто живет в реалиях, знают, что семьи тратят часть заработанных денег на уход за детьми — потому что их предоставляют частные учреждения», — говорит Йилкова. Более того, неоднократные исследования показывают, что более ранний выход родителей на работу приносит государству финансовую выгоду.



Сидеть дома и быть бедным

Другие депутаты, в свою очередь, отмечают, что родительское пособие в его нынешнем размере, конечно, не может заменить потерянную зарплату. Для многих матерей возвращение на работу — это не «карьерная прихоть», а жизненная необходимость.



«Больше всего страдают экономически слабые люди, у которых нет другого выбора, кроме как нанять присмотр. Что делать вдове или матери-одиночке?»- Депутат Мартина Оходницка (TOP 09) не скрывает своего возмущения.



«Три четверти родителей получают ежемесячное родительское пособие в размере до 10 000 чешских крон, а мы говорим им, что при таком лимите или даже при ужесточении его — сидите дома и оставайтесь бедными», — говорит Йилкова.



В четверг лимит будет обсуждаться в парламентском социальном комитете. Уже ясно, что в раздробленной коалиции не хватит голосов для отмены ограничения.



Вероятно, в итоге будет принято компромиссное предложение. Хотя оно и не отменяет лимит на посещение садиков, но, по крайней мере, увеличивает его до 120 часов в месяц. Это должно покрывать примерно половину рабочего дня и дорогу на работу и обратно.



«Хотя мое личное мнение заключается в том, что нам следует полностью отменить это ограничение, мы договорились в коалиции по крайней мере увеличить его до 120 часов в месяц», — говорит Йилкова.