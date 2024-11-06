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Президент Чехии: Европа должна больше инвестировать в оборону, чтобы защитить свои ценности

Новости 420on
9 ноября 2024
13:00
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Европа должна больше и лучше инвестировать в оборону, чтобы защитить свои ценности и свою безопасность. Об этом заявил президент Петр Павел, выступая сегодня вечером на церемонии открытия международной конференции Prague Defence Summit в Национальном музее в Праге. Инвестиций в размере двух процентов от валового внутреннего продукта (ВВП) будет недостаточно, сказал он.
По словам главы государства, мир переживает эпоху, когда угрозы не являются ни статичными, ни предсказуемыми. Страны должны быть лучше подготовлены к обычным и военным угрозам, киберугрозам, кампаниям по дезинформации или стратегиям, направленным на дестабилизацию общества. 

«Наш ответ должен быть быстрым, решительным и коллективным. Чтобы защитить наши ценности и нашу безопасность, Европа должна больше и лучше инвестировать в оборону», — сказал президент.

Павел отметил, что важно улучшить координацию военных действий и укрепить технологическое сотрудничество. По его словам, оперативная совместимость — способность работать вместе — в рамках Организации Североатлантического договора (НАТО) имеет большое значение. По его словам, национальные правительства должны быть активны в рационализации закупок и содействии более тесному сотрудничеству между национальными оборонными предприятиями. Европейский союз обладает научным, экономическим и промышленным потенциалом, но ему не хватает такого мышления, отметил Павел.

Демократиям всего мира необходимо углублять сотрудничество в области безопасности, торговли, науки и исследований или технологического развития, сказал глава государства. По его словам, с агрессией России против Украины европейская среда безопасности изменилась больше всего со времен Второй мировой войны. Это не региональный конфликт, а война, которая формирует нынешний и будущий международный порядок, сказал Павел. 

«Это не просто борьба за будущее Украины, а борьба за принципы, которые лежат в основе нашего альянса, включая принципы суверенитета и территориальной целостности», — сказал он. Он призвал продолжать оказывать поддержку пострадавшей стране.

Война в Украине напоминает нам о том, что европейская безопасность не может считаться само собой разумеющейся в силу одного лишь существования НАТО". Она подчеркивает настоятельную необходимость адаптироваться к этой новой и сложной реальности«, — сказал он. По его словам, укрепление восточного фланга НАТО должно быть приоритетом.

Роль Соединенных Штатов остается важнейшей для поддержания глобальной стабильности, и сохранение прочных трансатлантических связей является необходимостью, также сказал Павел. «Только вместе мы сможем противостоять растущим угрозам со стороны автократических режимов», — сказал он, упомянув Россию, Китай, Северную Корею и Иран. 

«Мы надеемся на продолжение сотрудничества с новой администрацией США, сосредоточившись на общих глобальных вызовах, включая поддержку наших союзников и поддержание нашей безопасности», — добавил Павел, имея в виду переизбрание Дональда Трампа на пост президента США.
Чехия президент Европа
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