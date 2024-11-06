Президент Чехии: Европа должна больше инвестировать в оборону, чтобы защитить свои ценности

По словам главы государства, мир переживает эпоху, когда угрозы не являются ни статичными, ни предсказуемыми. Страны должны быть лучше подготовлены к обычным и военным угрозам, киберугрозам, кампаниям по дезинформации или стратегиям, направленным на дестабилизацию общества.



«Наш ответ должен быть быстрым, решительным и коллективным. Чтобы защитить наши ценности и нашу безопасность, Европа должна больше и лучше инвестировать в оборону», — сказал президент.



Павел отметил, что важно улучшить координацию военных действий и укрепить технологическое сотрудничество. По его словам, оперативная совместимость — способность работать вместе — в рамках Организации Североатлантического договора (НАТО) имеет большое значение. По его словам, национальные правительства должны быть активны в рационализации закупок и содействии более тесному сотрудничеству между национальными оборонными предприятиями. Европейский союз обладает научным, экономическим и промышленным потенциалом, но ему не хватает такого мышления, отметил Павел.



Демократиям всего мира необходимо углублять сотрудничество в области безопасности, торговли, науки и исследований или технологического развития, сказал глава государства. По его словам, с агрессией России против Украины европейская среда безопасности изменилась больше всего со времен Второй мировой войны. Это не региональный конфликт, а война, которая формирует нынешний и будущий международный порядок, сказал Павел.



«Это не просто борьба за будущее Украины, а борьба за принципы, которые лежат в основе нашего альянса, включая принципы суверенитета и территориальной целостности», — сказал он. Он призвал продолжать оказывать поддержку пострадавшей стране.



Война в Украине напоминает нам о том, что европейская безопасность не может считаться само собой разумеющейся в силу одного лишь существования НАТО". Она подчеркивает настоятельную необходимость адаптироваться к этой новой и сложной реальности«, — сказал он. По его словам, укрепление восточного фланга НАТО должно быть приоритетом.



Роль Соединенных Штатов остается важнейшей для поддержания глобальной стабильности, и сохранение прочных трансатлантических связей является необходимостью, также сказал Павел. «Только вместе мы сможем противостоять растущим угрозам со стороны автократических режимов», — сказал он, упомянув Россию, Китай, Северную Корею и Иран.



«Мы надеемся на продолжение сотрудничества с новой администрацией США, сосредоточившись на общих глобальных вызовах, включая поддержку наших союзников и поддержание нашей безопасности», — добавил Павел, имея в виду переизбрание Дональда Трампа на пост президента США.