Глава МИД Чехии: Трамп быстро поймет, что с Путиным нельзя вести переговоры

«Для Соединенных Штатов Китай теперь будет главным соперником. Поэтому может показаться, что они хотели бы заключить сделку с Россией, но я думаю, что они быстро поймут, что это невозможно», — говорит министр иностранных дел Ян Липавский в интервью Seznam Zprávy.





По его словам, Европа и Чехия должны будут более активно участвовать в обеспечении собственной безопасности. Но удастся ли это сделать? «К сожалению, в ситуации, когда, например, Германия идет к досрочным выборам, это не совсем радует. Нам немного не хватает в Европе человека, который был бы настоящим лидером», — говорит министр.





– Могли бы вы сказать, что избрание Трампа — это больший вызов для продвижения чешских интересов, чем избрание Камалы Харрис?





– Это определенно вызов для всей Европы. Но если вы посмотрите на нашу внешнюю политику, то я думаю, что по целому ряду вопросов республиканское руководство будет конвенциональным. И, как ни парадоксально, эти позиции не разделяет ряд ярых сторонников Дональда Трампа. Я не заметил, чтобы SPD, коммунисты или движение ANO с энтузиазмом призывали к увеличению расходов на вооружение. Но это именно то, чего Дональд Трамп ждет от Европы, а значит, и от нас.





– Самый большой вопрос — это отношение к Украине. Насколько серьезно мы должны относиться к фантазии о том, что Трамп закончит войну за 24 часа?





– Мы должны отнестись к этому очень серьезно и выяснить, в чем именно заключается ее содержание. Мы должны быть готовы не только объяснять проблемы безопасности, но и участвовать в них.





Второй Мюнхен





– Ходят разговоры, что план Трампа может заключаться в том, чтобы как бы заморозить конфликт на том уровне, на котором он находится сейчас. Как вы считаете, может ли это стать реальностью?





– Любое решение должно быть принято с согласия Украины, оно не должно быть продиктовано ей извне. Тем более, если оно предполагает какие-либо компромиссы, подрывающие государственность Украины. Где бы я ни был, мне вспоминается 1938 год и Мюнхенское соглашение. Которое не привело к остановке Гитлера и нацистской экспансии по всей Европе. Мы не должны допустить, чтобы это случилось с украинцами. Это то, что я говорил и буду говорить в США. Для Соединенных Штатов Китай теперь будет главным соперником. Поэтому может показаться, что они хотели бы заключить сделку с Россией, но я думаю, что они довольно быстро поймут, что это невозможно.





– Что они не могут найти общий язык с Владимиром Путиным?





– За последние три года он не проявил никаких реальных усилий, чтобы положить конец своему имперскому экспансионизму. Все эти разговоры о переговорах ведут только к мюнхенскому сценарию.





– Что если Дональд Трамп просто решит прекратить поддержку Украины, либо финансовую, либо техническую, либо и ту, и другую. Способны ли мы, Европа, компенсировать это?





– Да, но у нас должна быть политическая воля. К сожалению, в то время, когда, например, в Германии идут досрочные выборы, ситуация не очень приятная. Нам немного не хватает в Европе человека, который был бы настоящим лидером. Моя совесть чиста за Чешскую Республику: если бы все страны Европы были такими, как мы, Украине, конечно, было бы немного лучше. Но Америка теперь явно собирается подтолкнуть Европу к тому, чтобы она дала больше, и мы тоже должны быть готовы.



– Чехия не будет российской губернией





– Так ли это? Потому что, похоже, мы даже не выполним свое обязательство тратить на оборону в этом году не менее 2% ВВП...



– Я признаю, что мы еще не знаем, как именно будет управляться оборонный раздел. Но наше правительство сделало ее приоритетом, и бюджет направляется туда.





– А Дональд Трамп приходит и говорит, что хочет еще больше...





– Это уже совсем другой вопрос, хватит ли этих 2%. Мы должны тратить достаточно средств на оборону, чтобы защитить себя. И это действительно очень опасная ситуация в мире: Россия массово вооружается, в Европе идет целая серия гибридных действий, а у России есть союзники в Африке и на Ближнем Востоке, которым зачастую нечего терять.





– Если Трамп откажется от поддержки Украины, не вызовет ли это у европейских граждан таких эмоций — если Америка больше не хочет иметь с ней ничего общего, то почему мы должны? И ободрит сторонников России?





– Поэтому я категорически не хочу, чтобы Чехия стала еще одной российской губернией. Европа и Чехия должны быть в состоянии защитить себя.





– Как мы связаны со следующей республиканской администрацией? Как вы готовились заранее?





– У нас есть контакты как по официальной линии, так и по неофициальной. У нас есть довольно солидная группа людей, которые регулярно встречаются как с лидерами демократов, так и с лидерами республиканцев. Посмотрим, какие из этих неофициальных контактов окажутся завязанными в администрации. Это не то, что можно построить в одночасье, но у Чехии есть хороший задел. Например, сегодня я принимал здесь губернатора-республиканца из Небраски.





Шаги в сторону Китая могут быть драматичными.





– Ходят ли разговоры о том, что нам действительно грозят 20-процентные тарифы на импорт?





– Я сказал ему, что было бы крайне неудачно, если бы мы оказались втянуты в какую-то торговую войну с Соединенными Штатами. Мы вывели нашу тарифную политику на уровень Европейского союза, и мне очень интересно посмотреть, как к этому отнесутся европейские лидеры.





– Дональд Трамп имеет репутацию прагматика, который смотрит на все через призму коммерции. Чего вы ожидаете от него в отношении Китая?





– Шаги в отношении Китая могут быть действительно радикальными, я думаю, что Дональд Трамп продолжит то, что он делал во время своего первого президентства. Но это не столько политика, которая исходит от Трампа как таковая. Это глубокое стратегическое мышление Соединенных Штатов, которое поддерживают и многие демократы. Они мыслят как сверхдержава, стратегически, рассматривая, что может произойти через 10, 15 или 20 лет.





В то же время я считаю, что Чешская Республика с ее очень прагматичной и рациональной позицией по отношению к Китаю и хорошими партнерскими отношениями с Тайванем является для нас достаточно хорошей отправной точкой для достижения высокой степени взаимопонимания с США.