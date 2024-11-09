Премьер Чехии поговорил по телефону с Трампом. Отличный разговор, сказал Фиала
12 ноября 2024
13:00
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Премьер-министр Чехии Петр Фиала (ODS) поговорил по телефону с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом он сообщил вечером в понедельник в социальных сетях, отметив, что среди основных тем были Украина, Израиль и воспоминания о Праге.
Разговор с Дональдом Трампом, который выиграл президентские выборы в США на прошлой неделе и вернется в Белый дом в январе следующего года, Фиала назвал «превосходным».
«Я поздравил господина избранного президента с победой на выборах, мы говорили об Украине, а также Израиле и Ближнем Востоке. Мы также вспомнили о его покойной жене Иване и поговорили о воспоминаниях президента о Праге. Рассчитываю на наше тесное сотрудничество», — написал он.
Первой женой Дональда Трампа, который женат в третий раз, была лыжница, модель и бизнесвумен чешского происхождения Ивана Трамп, урожденная Зельничкова. У них родились сыновья Дональд и Эрик и дочь Иванка. Ивана Трамп умерла в 2022 году.
Телефонный разговор длился около 12 минут, атмосфера была отличная, сообщил депутат Европарламента и заместитель председателя ODS Александр Вондра в эфире чешского телевидения, ссылаясь на информацию советника по национальной безопасности Томаша Пояра. Вондра назвал важным, что Трамп позвонил Фиале и что Чехия ему небезразлична.
Победу Трампа на выборах чешские политики восприняли по-разному — кто с энтузиазмом, кто с беспокойством. Ранее Фиала поздравил Трампа с победой в соцсетях.
Серия телефонных звонков
С момента избрания Трамп разговаривал по телефону с лидерами ряда стран, включая президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кейра Стармера и президента Китая Си Цзиньпина. Он также поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который является одним из больших сторонников Трампа.
По сообщениям The Washington Post и Reuters, он также разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным, однако впоследствии в Кремле это опровергли.
Сам Трамп пока не сообщил о телефонном разговоре с премьер-министром Чехии в своей социальной сети Truth Social.
В апреле этого года Фиала провел переговоры с президентом США Джо Байденом в Белом доме. Тогда он назвал эту встречу доказательством превосходного уровня чешско-американских отношений.
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