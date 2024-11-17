У России нет шансов против сплоченного Запада, поэтому она разделяет страны
19 ноября 2024
15:00
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Россия понимает, что не сможет добиться успеха в военном или экономическом плане против объединенного Запада, поэтому пытается расколоть страны. Об этом заявил Отакар Фолтын, координатор правительства по стратегическим государственным коммуникациям, на парламентской конференции, посвященной российской подрывной деятельности. Европа должна иметь такую же волю, как и Россия, потому что во всем остальном она может ее победить. Европейскую помощь Украине, которая уже почти тысячу дней сталкивается с российским вторжением, он назвал недостаточной.
Фолтын напомнил, что Россия сама давно назвала Чехию вражеским государством. «То, что Россия является врагом Запада, — это внутренняя часть их идентичности, российский режим не может существовать без такого отношения к Западу, — сказал он. Неважно, что мы думаем по этому поводу и чего хотим, добавил Фолтын: «Они видят в Чехии врага, потому что это нужно им для поддержания режима, и мы не избавимся от этого».
Европа недостаточно помогает Украине. «Мы постоянно ноем о том, что украинцам не хватает людей. У них есть, но они не хотят от нас ничего, им нужно оружие», — прокомментировал он. По его словам, за последние полгода Украина создала 12 новых бригад, но Запад прислал снаряжение только для трех. «Они хотят от нас оружия, а мы его не даем», — подчеркнул он. Посылки с продовольствием не выигрывают войн.
Россия оценила, что в военном и экономическом плане у нее сейчас нет возможности для конфликта с Западом, если западные страны объединятся. «Поэтому она ведет отдельную игру в каждой конкретной стране, которая дополняет то, что она делает во всей Европе. И это подрывает понимание того, что мы сталкиваемся с наихудшей угрозой безопасности со времен окончания Второй мировой войны, — сказал он.
В каждой стране срабатывает что-то иное, и Россия способна уловить это благодаря своим давним усилиям по шпионажу, направленным на понимание отдельных государств, отметил он. — «У них всегда есть общий знаменатель, и это максимальный подрыв доверия к государству, к институтам и к нормальному межличностному доверию. Вы найдете это в качестве общего знаменателя в каждой российской информационной операции, потому что они знают, что в экономическом и военном плане они не добьются успеха против объединенного Запада»., — добавил он.
Ричард Дирлав, бывший глава британской разведслужбы MI6, заявил на конференции, что европейские страны, особенно удаленные от российских границ, до сих пор не признали, что уже находятся в состоянии войны с Россией. «И это наша слабость. Мы должны убедить западные страны в том, что они уже вступили в войну. Очень важно, чтобы их политическое руководство понимало это», — утверждает он. Кремль делает ставку на подрывную деятельность в западных странах, потому что это дешево, дает результат и не представляет большого риска.
Европа недостаточно помогает Украине. «Мы постоянно ноем о том, что украинцам не хватает людей. У них есть, но они не хотят от нас ничего, им нужно оружие», — прокомментировал он. По его словам, за последние полгода Украина создала 12 новых бригад, но Запад прислал снаряжение только для трех. «Они хотят от нас оружия, а мы его не даем», — подчеркнул он. Посылки с продовольствием не выигрывают войн.
Россия оценила, что в военном и экономическом плане у нее сейчас нет возможности для конфликта с Западом, если западные страны объединятся. «Поэтому она ведет отдельную игру в каждой конкретной стране, которая дополняет то, что она делает во всей Европе. И это подрывает понимание того, что мы сталкиваемся с наихудшей угрозой безопасности со времен окончания Второй мировой войны, — сказал он.
В каждой стране срабатывает что-то иное, и Россия способна уловить это благодаря своим давним усилиям по шпионажу, направленным на понимание отдельных государств, отметил он. — «У них всегда есть общий знаменатель, и это максимальный подрыв доверия к государству, к институтам и к нормальному межличностному доверию. Вы найдете это в качестве общего знаменателя в каждой российской информационной операции, потому что они знают, что в экономическом и военном плане они не добьются успеха против объединенного Запада»., — добавил он.
Ричард Дирлав, бывший глава британской разведслужбы MI6, заявил на конференции, что европейские страны, особенно удаленные от российских границ, до сих пор не признали, что уже находятся в состоянии войны с Россией. «И это наша слабость. Мы должны убедить западные страны в том, что они уже вступили в войну. Очень важно, чтобы их политическое руководство понимало это», — утверждает он. Кремль делает ставку на подрывную деятельность в западных странах, потому что это дешево, дает результат и не представляет большого риска.
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