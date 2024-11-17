У России нет шансов против сплоченного Запада, поэтому она разделяет страны

Фолтын напомнил, что Россия сама давно назвала Чехию вражеским государством. «То, что Россия является врагом Запада, — это внутренняя часть их идентичности, российский режим не может существовать без такого отношения к Западу, — сказал он. Неважно, что мы думаем по этому поводу и чего хотим, добавил Фолтын: «Они видят в Чехии врага, потому что это нужно им для поддержания режима, и мы не избавимся от этого».



Европа недостаточно помогает Украине. «Мы постоянно ноем о том, что украинцам не хватает людей. У них есть, но они не хотят от нас ничего, им нужно оружие», — прокомментировал он. По его словам, за последние полгода Украина создала 12 новых бригад, но Запад прислал снаряжение только для трех. «Они хотят от нас оружия, а мы его не даем», — подчеркнул он. Посылки с продовольствием не выигрывают войн.



Россия оценила, что в военном и экономическом плане у нее сейчас нет возможности для конфликта с Западом, если западные страны объединятся. «Поэтому она ведет отдельную игру в каждой конкретной стране, которая дополняет то, что она делает во всей Европе. И это подрывает понимание того, что мы сталкиваемся с наихудшей угрозой безопасности со времен окончания Второй мировой войны, — сказал он.



В каждой стране срабатывает что-то иное, и Россия способна уловить это благодаря своим давним усилиям по шпионажу, направленным на понимание отдельных государств, отметил он. — «У них всегда есть общий знаменатель, и это максимальный подрыв доверия к государству, к институтам и к нормальному межличностному доверию. Вы найдете это в качестве общего знаменателя в каждой российской информационной операции, потому что они знают, что в экономическом и военном плане они не добьются успеха против объединенного Запада»., — добавил он.



Ричард Дирлав, бывший глава британской разведслужбы MI6, заявил на конференции, что европейские страны, особенно удаленные от российских границ, до сих пор не признали, что уже находятся в состоянии войны с Россией. «И это наша слабость. Мы должны убедить западные страны в том, что они уже вступили в войну. Очень важно, чтобы их политическое руководство понимало это», — утверждает он. Кремль делает ставку на подрывную деятельность в западных странах, потому что это дешево, дает результат и не представляет большого риска.