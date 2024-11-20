Утверждение корректировок к поправке Lex Ukrajina затягивается из-за споров

По словам законотворцев, предполагается, что можно будет наказывать за деятельность в пользу иностранного государства или наднациональной организации с намерением поставить под угрозу или нанести вред важным интересам чешского государства, в том числе за выведывание информации или слежку за людьми с использованием средств разведки. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от одного года до 15 лет. Предложение основано на правительственной поправке к Уголовному кодексу, которая была принята нижней палатой во вторник. Поправку к Lex Ukrajina представили восемь депутатов, в том числе министры внутренних дел Вит Ракушан (STAN) и юстиции Павел Блажек (ODS).



Депутаты ANO расценили поправку как нечто, не относящееся прямо к проблематике. Ракушан возразил, заявив, что новые факты основаны на дебатах с сообществом безопасности и связаны с российским вторжением в Украину.



Законодатели от крупнейшего оппозиционного движения также вновь подвергли критике пространное предложение министра труда и социальных дел Мариана Юречки (KDU-ČSL), которое предусматривает введение новой шкалы для украинских беженцев, учитывающей пять степеней инвалидности по немецкой модели, в то время как для граждан Чехии действуют четыре степени. Депутаты от ANO заявили, что это дискриминация. «Вы делите граждан по национальному признаку», — заявила Зузана Ожанова (ANO).



Нижняя палата парламента также может ужесточить получение чешского гражданства гражданами Российской Федерации. Чешское гражданство может быть предоставлено заявителям из России только в том случае, если они откажутся от своего российского гражданства и предоставят доказательства этого.



Тем временем временная защита для беженцев из Украины действует в Чехии до марта следующего года; в июне ЕС согласился продлить ее на один год. Временная защита позволяет людям, бежавшим от российской агрессии, получить доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию и рынку труда. По мнению Ракушана, только украинские беженцы, находящиеся в Чехии более двух лет, могут воспользоваться специальным правом долгосрочного пребывания. Помимо действительного удостоверения личности, добропорядочного поведения и наличия надежного жилья, основными условиями будут также экономическая самостоятельность и независимость от системы пособий.