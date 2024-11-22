Либо русский, либо чех. Депутаты хотят запретить двойное гражданство

«Россия — агрессор, который ведет войну в Украине и гибридную войну по всей Европе. Это оправдывает нашу некоторую осторожность», — сказал депутат Мартин Экснер (STAN), подписавший предложение. «Людям, которые подают заявление на получение чешского гражданства и имеют при этом российское, придется выбирать. Одно или другое», — добавил он.



Число россиян, получивших гражданство Чешской Республики, в последнее время значительно увеличилось. Пять лет назад Чехия удовлетворила 574 заявления в год; в прошлом году это число удвоилось.





Россияне составляют более четверти всех иностранцев, получивших чешское гражданство. За первые семь месяцев этого года, согласно статистике Министерства внутренних дел, оно было предоставлено 533 россиянам.



«В то время, когда Россия называет нашу страну врагом и ведет против нас гибридную войну, возможность двойного гражданства может представлять угрозу безопасности», — сказал ранее о предложении министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN). Эксперты его министерства участвовали в разработке текста, который введет новое обязательство для россиян. Это поправка к закону Lex Ukraine VII.



Заместитель спикера Палаты депутатов Ян Бартошек (KDU-ČSL) отметил, что, как только россиянин получает чешское гражданство, его уже нельзя у него отобрать. «Возможность двойного гражданства может способствовать скрытому влиянию и интересам иностранного государства, что угрожает нашей национальной безопасности», — заявил Бартошек, который поддерживает это предложение.



Но политики также хотят избежать путаницы, если чехи будут участвовать в военных конфликтах. Будет невозможно понять, участвуют ли они в них от лица гражданина Чешской Республики или Российской Федерации.



«В таком случае лица с двойным гражданством, которые будут подлежать призыву в двух враждебных государствах, могут представлять серьезную проблему с точки зрения обороноспособности Чешской Республики», — говорится в обосновании предложения.



«Нельзя исключать и эскалацию конфликта», — уточнил Экснер.



Для лиц, ищущих убежища, или постоянных жителей, чье гражданство принесет значительную научную или культурную пользу Чешской Республике, будет сделано исключение.



Некоторые депутаты против

Депутат Йиржи Машек (ANO), например, не согласен с этим предложением. «Я не понимаю угрозы предоставления чешского гражданства каким-то беспорядочным образом гражданам Российской Федерации», — сказал он.



Депутат Ольга Рихтерова хочет немного изменить это предложение: «Есть люди, которым Российская Федерация не разрешает отказываться от своего гражданства. Это, например, мужчины определенного возраста, которые не проходили военную службу».



По ее мнению, россиянин, который пытается отказаться от своего российского гражданства, но режим не позволяет ему это сделать, все равно должен иметь возможность получить чешские документы.



Ожидается, что Палата представителей проголосует по этому изменению в начале декабря. Если парламент и президент одобрят его, оно начнет применяться на практике в январе 2025 года. Палата рекомендовала одобрить предложение Экснера, но не рекомендовала поправку Рихтеровой.