Москва отважится бросить вызов НАТО? Она проверит действие статьи 5, считает глава немецкой разведки

«Широкое использование Россией гибридных методов повышает риск того, что НАТО в конечном итоге рассмотрит вопрос о задействовании статьи 5 о взаимной обороне. В то же время растущий военный потенциал России означает, что прямая конфронтация с НАТО становится для Кремля вполне возможной», — сказал Каль в среду на мероприятии в берлинском аналитическом центре DGAP.



Члены НАТО рассматривают вооруженное нападение на одного или нескольких своих членов как нападение на всех, и обязуются в таком случае внести свой вклад в оказание помощи членам, подвергшимся нападению. Если российские кибератаки или поджоги, зафиксированные по всей Европе, не приведут к ее срабатыванию, Кал считает, что российский лидер Владимир Путин может напрямую проверить это с помощью фрагментарного нападения, а не открытого вторжения в страну-член НАТО, сообщает Reuters.



Что говорится в статье 5

Цитируем Североатлантический договор:

«Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или несколько из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и поддержания безопасности Североатлантического региона. О любом подобном вооруженном нападении и всех принятых в результате него мерах немедленно сообщается Совету Безопасности. Подобные меры будут прекращены, когда Совет Безопасности примет меры, необходимые для восстановления и сохранения международного мира и безопасности».



Для того чтобы она была задействована, сначала должна быть активирована статья 4 (консультации с партнерами по НАТО) и должны быть доказательства того, что нападение на территорию пострадавшего государства на самом деле было осуществлено из-за рубежа. Затем соответствующее государство обращается с просьбой о применении статьи 5. Запрос будет рассмотрен Североатлантическим советом, в котором каждый член НАТО имеет своего представителя. Совет должен действовать единогласно.



Не все государства-члены должны быть вовлечены в ответ.

«С точки зрения России, цель состоит в том, чтобы провести российскую атаку и оставить статью 5 невыполненной. Для достижения этой цели им не нужно посылать танки на Запад. Достаточно послать „зеленых человечков“ в Балтийское море, чтобы защитить якобы находящееся под угрозой русское меньшинство, или передвинуть границу на Шпицбергене», — пояснил Кал.



Глава немецкой разведки считает, что нападение НАТО станет возможным для России к концу десятилетия. Более того, война в Украине поставит под командование Москвы закаленных в боях солдат, что сделает ее традиционные силы еще более опасными«. «Мы не видели никаких признаков того, что Россия собирается вступить в войну, но если такие настроения возобладают в московском правительстве, то риск военной конфронтации в ближайшие годы возрастет», — сказал Каль.