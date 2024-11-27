Ни один из евродепутатов от ANO не проголосовал за поддержку Украины
28 ноября 2024
21:00
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Ни один из евродепутатов от ANO не проголосовал за принятие резолюции об усилении поддержки Украины со стороны ЕС в контексте растущего военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей. Пятеро из них проголосовали против, а двое, как единственные чешские евродепутаты, не приняли участия в голосовании. Коммунистка Катержина Конечна и предприниматель Филип Турек также были против. Депутаты Европарламента от коалиции Spolu, напротив, высказались за принятие резолюции.
Результаты голосования доступны на сайте Европарламента.
Согласно результатам, за принятие проголосовали: член партии «Пираты» Маркета Грегорова, Томаш Здеховский (KDU-ČSL), евродепутаты от ODS Ондржей Крутилек, Вероника Вреционова и Александр Вондра, евродепутаты от TOP 09 Ондржей Коларж и Людек Нидермайер, а также представители STAN Дануше Нерудова и Ян Фарский.
Напротив, пять евродепутатов от движения ANO выступили против. Ондржей Коваржик и Ярослав Бжох были единственными чешскими представителями, которые не присутствовали на голосовании.
Однако Покорна Ерманова ранее заявила в сети X, что движение ANO будет голосовать против. «Мы обсуждаем в ЕП третью резолюцию по Украине за 5 месяцев. Но это не резолюция в поддержку Украины. Это активистская рождественская елка!» — сказала она, добавив, что, по ее мнению, это всего лишь обязательство выделить больше денег на военные нужды и «полное прекращение поставок российского газа».
Резолюцию не поддержали Конечна и Турек. Не одобрили также неприсоединившийся депутат Ондржей Досталь и евродепутат от SPD Иван Давид.
Evropský parlament dnes přijal návrh usnesení o posílení podpory EU Ukrajině proti válečné agresi Ruska a rostoucí vojenské spolupráci mezi Ruskem a Severní Koreou.— Europarlament přehledně (@ep_prehledne) November 28, 2024
Čeští europoslanci a europoslankyně hlasovali následovně: pic.twitter.com/2iE3EKMKJq
Согласно результатам, за принятие проголосовали: член партии «Пираты» Маркета Грегорова, Томаш Здеховский (KDU-ČSL), евродепутаты от ODS Ондржей Крутилек, Вероника Вреционова и Александр Вондра, евродепутаты от TOP 09 Ондржей Коларж и Людек Нидермайер, а также представители STAN Дануше Нерудова и Ян Фарский.
Напротив, пять евродепутатов от движения ANO выступили против. Ондржей Коваржик и Ярослав Бжох были единственными чешскими представителями, которые не присутствовали на голосовании.
Однако Покорна Ерманова ранее заявила в сети X, что движение ANO будет голосовать против. «Мы обсуждаем в ЕП третью резолюцию по Украине за 5 месяцев. Но это не резолюция в поддержку Украины. Это активистская рождественская елка!» — сказала она, добавив, что, по ее мнению, это всего лишь обязательство выделить больше денег на военные нужды и «полное прекращение поставок российского газа».
Резолюцию не поддержали Конечна и Турек. Не одобрили также неприсоединившийся депутат Ондржей Досталь и евродепутат от SPD Иван Давид.
Всего в голосовании приняли участие 577 из 720 евродепутатов. 390 высказались за, 135 против и 52 воздержались.
Однако для движения ANO это не является чем-то исключительным. Депутаты Европарламента от этого движения не поднимали руки в поддержку Украины, например, 19 сентября. Тогда голосовали за принятие резолюции, призывающей все страны Европейского союза отменить действующие ограничения на обстрел российской территории западным оружием.
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