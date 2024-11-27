Ни один из евродепутатов от ANO не проголосовал за поддержку Украины

Evropský parlament dnes přijal návrh usnesení o posílení podpory EU Ukrajině proti válečné agresi Ruska a rostoucí vojenské spolupráci mezi Ruskem a Severní Koreou.



Čeští europoslanci a europoslankyně hlasovali následovně: pic.twitter.com/2iE3EKMKJq — Europarlament přehledně (@ep_prehledne) November 28, 2024

Результаты голосования доступны на сайте Европарламента.Согласно результатам, за принятие проголосовали: член партии «Пираты» Маркета Грегорова, Томаш Здеховский (KDU-ČSL), евродепутаты от ODS Ондржей Крутилек, Вероника Вреционова и Александр Вондра, евродепутаты от TOP 09 Ондржей Коларж и Людек Нидермайер, а также представители STAN Дануше Нерудова и Ян Фарский.Напротив, пять евродепутатов от движения ANO выступили против. Ондржей Коваржик и Ярослав Бжох были единственными чешскими представителями, которые не присутствовали на голосовании.Однако Покорна Ерманова ранее заявила в сети X, что движение ANO будет голосовать против. «Мы обсуждаем в ЕП третью резолюцию по Украине за 5 месяцев. Но это не резолюция в поддержку Украины. Это активистская рождественская елка!» — сказала она, добавив, что, по ее мнению, это всего лишь обязательство выделить больше денег на военные нужды и «полное прекращение поставок российского газа».Резолюцию не поддержали Конечна и Турек. Не одобрили также неприсоединившийся депутат Ондржей Досталь и евродепутат от SPD Иван Давид.