Комментарий: Похвалить себя — правительство Чехии справляется с этим на все 100 процентов

По случаю третьей годовщины назначения Петра Фиалы премьер-министром правительство похвасталось, что выполнило или выполняет 93% задач, поставленных в программной декларации. Это хороший лозунг для заголовков новостей, но непонятно, как министры пришли к этой цифре. Похоже, это маркетинговая уловка, чтобы придать самовосхвалению правительства печать достоверности, подкрепленную какими-то точными данными. Однако кабинет министров ими не поделится.



Парад самовосхваления и самодовольства, который устроили Петр Фиала и его вице-премьеры, был бы весьма интересен даже без странной цифры, которая привлекает внимание.



Фиала, например, похвастался тем, что выполнил пять из шести своих «личных» приоритетов — и вот уже возникает масса вопросов.



Например, представление пенсионной реформы он считает выполненной (или находящейся в стадии выполнения) задачей. Однако в программном заявлении говорится: «Мы реализуем и представим реальную пенсионную реформу к концу 2023 года». А также: «Мы подготовим предложение по пенсионной реформе, состоящее из двух основных компонентов и третьего, добровольного». Разумеется, ничего этого не произошло. Изменения, которые правительство предложило и в настоящее время продвигает через законодательный процесс, необходимы и будут полезны, но они, конечно, не отвечают амбициям правительственной программы. Никаких компонентов, никаких «настоящих реформ». И все же она, как говорит Фиала, выполнена.



Премьер-министр также назвал пересмотр учебных программ в начальной и средней школе своим личным приоритетом. И здесь он тоже рапортует о выполнении, несмотря на то, что новые рамочные учебные программы будут опробованы в начальных школах только в следующем году, а средние школы пока вообще не имеют такой перспективы.



В то же время Фиала похвалился реализацией программы в области государственных финансов. Он также посетовал на то, что не удалось ввести в действие его любимый «налоговый тормоз», который бы предотвратил повышение налогов выше определенного уровня. Это комично, потому что если бы налоговый тормоз был введен в действие, правительству Фиалы было бы сложно принять пакет консолидации, неотъемлемой частью которого было повышение налогов и сборов.



Программная декларация правительства в области государственных финансов, с другой стороны, выглядит сегодня очень архаично. Например, «Мы введем налоговые каникулы с ограничением суммы дохода для семей, которые находятся на родительском пособии или имеют трех и более детей». Нет, никаких каникул не будет.



Мы также читаем: «Путь к стабильности лежит через реформирование государственных расходов и эффективное использование денег, а не через увеличение налогового бремени». Можно очень долго и горячо спорить о выполнении этой резолюции, причем не только с миноритарными акционерами ČEZ по поводу налога на прибыль, но и с различными самозанятыми, чьи взносы заметно растут, или со всеми работниками, чьи «налоги» были повышены за счет увеличения страховых взносов по страхованию от болезни.



Этим критическим замечаниям по поводу самоуверенности правительства не предшествовал какой-либо детальный и придирчивый анализ программного заявления. Скорее, это было случайное пролистывание. Программа правительства трехлетней давности (впоследствии «обновленная») — это не беспроблемный документ для сегодняшних министров, в котором 93% пунктов успешно отмечены галочками. Это просто не так.



У правительства, безусловно, были свои успехи, но были и ошибки, одни вынужденные, другие ненужные. Но хвастаться тем, что правительственная программа выполнена на 93%, совершенно не к месту, что свидетельствует о трагической потере смирения и фундаментальной недооценке интеллекта избирателей. Стоит напомнить еще об одном обещании, содержащемся в программном заявлении: «Мы не хотим, не должны и не будем лгать гражданам». Правительство не сможет выполнить даже это благочестивое обещание. Но оно может попытаться продержаться хотя бы в преддверии выборов.



В ближайшие месяцы еще будет время подвести итоги выполнения программы в целом; кто знает, может быть, министры в итоге оценят ее даже выше 93%. Мы можем с уверенностью сказать, что даже по истечении трех четвертей срока действия мандата одна вещь, которую министры Фиалы умеют делать лучше других, — это самовосхваление. В этой области показатели, несомненно, равны 100%.