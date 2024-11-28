Чехия должна разрешить иностранцам вступать в политические партии

На прошлой неделе Суд ЕС постановил, что Чешская Республика нарушает права граждан ЕС, не позволяя им вступать в партии на территории Чехии. Согласно постановлению суда, чешское государство должно как можно скорее отреагировать на решение суда, а если оно этого не сделает, то ему грозит дальнейшее судебное разбирательство и финансовые штрафы.



Действующее законодательство разрешает членство в политических партиях только гражданам Чешской Республики. Европейская комиссия подала в суд на Чехию и Польшу по этому поводу. Теперь суд постановил, что обе страны должны разрешить всем остальным гражданам ЕС вступать в ряды партий.





«Мы уважаем решение суда, но должны отреагировать на него, изменив законодательство. Со стороны министерства внутренних дел будут предприняты усилия по поиску быстрого законодательного пути, чтобы изменения были приняты в идеале в течение текущего парламентского срока», — сказала Хана Мала, пресс-секретарь министерства внутренних дел.



Что касается иностранцев, то на территории Чехии голосовать и выдвигать свои кандидатуры на муниципальных выборах и выборах в Европейский парламент могут только граждане стран — членов ЕС. В случае муниципальных выборов иностранцы должны проживать в том муниципалитете, где они хотят выдвинуть свою кандидатуру. В случае европейских выборов требуется разрешение на постоянное проживание или справка о временном проживании в Чешской Республике.



Однако во всех этих случаях они могут выдвигаться только как беспартийные кандидаты, и именно это критикует Комиссия. Поскольку вопрос касается только граждан ЕС, он никак не относится к украинцам, которых в Чехии, по данным последнего ежегодника МВД, насчитывается 578 000 человек, из которых около 384 000 — беженцы с временной защитой.



В данном случае Еврокомиссия заинтересована в гражданах ЕС. Еще в 2010 году она предупредила, что чешское законодательство может нарушать обязательные договоры ЕС. Согласно им, все граждане ЕС должны иметь одинаковое право голосовать и быть избранными на муниципальных выборах и выборах в Европейский парламент.



Для чешских партий этот вопрос является незначительным



По мнению Комиссии, членство в партии может дать кандидату значительные преимущества, будь то доступ к финансированию или внимание СМИ. Таким образом, если Чешская Республика отказывает иностранцам из ЕС в этой возможности, Комиссия считает, что это нарушает их права. Чешская Республика оспаривает эту точку зрения, поэтому Комиссия подала на нее в суд, и 19 ноября Суд ЕС постановил, что Чешская Республика действительно нарушает права иностранцев из ЕС.



Хотя этот вопрос не дает покоя чешским юристам и юристам ЕС, самих сторон он волнует лишь в малой степени. Novinky связались со всеми парламентскими партиями и движениями и перечислили все ответы, полученные от партийных аппаратов.



«В прошлом мы сталкивались с несколькими единичными случаями», — сказала пресс-секретарь TOP 09 Маркета Вольфова, отвечая на вопрос, хотели ли иностранцы из ЕС вступить в партию, но не смогли из-за чешского законодательства.



«По нашим данным, мы имели дело только с одним таким случаем, когда гражданин Словацкой Республики хотел вступить в партию, но это невозможно по закону об ассоциации в политических партиях и политических движениях», — сказала Ива Петрусова, пресс-секретарь KDU-ČSL.



«В последнее время мы не сталкивались со случаем, когда гражданин Европейского союза с постоянным местом жительства в Чехии, но без чешского гражданства, хотел бы вступить в нашу партию», — сказал Якуб Лыва, пресс-секретарь ODS. «Тем не менее мы приветствуем решение суда как важный шаг на пути к защите прав граждан ЕС», — добавил он. По словам пресс-секретаря движения STAN Сары Беранковой, такого дела еще не было.



Как уже говорилось, выдвижение беспартийных иностранцев уже возможно на муниципальных и европейских выборах. Чехия помнит случай, когда иностранец и беспартийный были избраны в Европейский парламент. В 2004 году чешским евродепутатом стал гражданин Германии Даниэль Строж. Уроженец Пльзеня, он эмигрировал в Федеративную Республику Германия в 1968 году и был лишен чехословацкого гражданства коммунистическим режимом в 1981 году из-за своей литературной деятельности в изгнании.



Впоследствии ему было предоставлено немецкое гражданство на основании его семейного происхождения. В 2004 году Строж был избран в Европейский парламент, по иронии судьбы от имени Коммунистической партии Чехословакии.



На европейских выборах этого года может произойти обратное — чешский политик будет баллотироваться в Европарламент от другой страны Союза. Мартина Длабайова, бывший евродепутат от ANO, получила предложение от местной партии LibDem Europei занять место в Италии, чтобы возглавить кандидата на северо-востоке страны на июньских выборах в Европарламент. Длабайова жила и занималась бизнесом в Италии, но в итоге отказалась от предложения, заявив, что хочет работать в Чехии.