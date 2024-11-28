По данным Sky News, украинский президент предположил, что соглашение о прекращении огня может быть достигнуто, если украинская территория, которую контролирует страна, будет взята «под защитный зонтик НАТО». Это, по его словам, позволило бы впоследствии провести переговоры о возвращении оккупированных территорий «по дипломатическим каналам».



В интервью главному корреспонденту Sky News Стюарту Рамзи Зеленский ответил на сообщения СМИ о том, что одним из планов избранного президента США Дональда Трампа по прекращению войны может стать уступка Киевом России захваченных Москвой территорий в обмен на вступление Украины в НАТО.



Зеленский, по-видимому, согласен с тем, что оккупированные восточные районы страны пока будут исключены из такой сделки, добавил телеканал Sky News. «Если мы хотим остановить горячую фазу войны, мы должны взять территорию Украины, которую мы контролируем, под зонтик НАТО», — сказал Зеленский.

«Мы должны сделать это быстро. А оккупированные территории Украины могут быть возвращены страной по дипломатическим каналам», — добавил он.



Зеленский заявил, что прекращение огня необходимо для того, чтобы «гарантировать, что (президент России Владимир) Путин не вернется» и не захватит новые части украинской территории. НАТО, по его словам, должно немедленно охватить ту часть Украины, которая остается под контролем Киева.



В первом интервью, которое он дал британским СМИ после победы Дональда Трампа на выборах, Зеленский сказал: «Мы должны работать с новым президентом», чтобы иметь «самого большого сторонника». «Я хочу работать непосредственно с ним, потому что вокруг него звучат разные голоса. И поэтому нам нужно (не позволить) никому из окружения разрушить нашу коммуникацию», — добавил украинский президент.



Это первое интервью, в котором Зеленский намекнул на возможность заключения соглашения о прекращении огня, которое бы предусматривало контроль России над любой частью украинской территории. За все время конфликта украинский президент ни разу не сказал, что уступит России какую-либо оккупированную территорию — включая Крым, который Россия захватила в феврале 2014 года и аннексировала в следующем месяце в нарушение международного права.



Он заявил, что такой шаг не разрешен украинской конституцией и что он возможен только в том случае, если жители этих территорий согласятся на отделение.



Наиболее далеко он зашел в интервью Le Monde в июле этого года, когда предположил, что оккупированные территории могут присоединиться к России, если они проголосуют за это на свободном и честном референдуме. Однако, по его словам, для проведения такого голосования Киеву сначала нужно вернуть территории под свой контроль.



В настоящее время около пятой части украинской территории остается под контролем России.