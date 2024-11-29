Из-за ордера на арест Нетаньяху Чехия думает прекратить финансирование Международного уголовного суда

Международный уголовный суд, расположенный в Гааге (Нидерланды), предъявил Биньямину Нетаньяху и Йоаву Галанту обвинения в военных преступлениях, совершенных в секторе Газа. По данным Министерства иностранных дел (МИД), Чешская Республика обязана ежегодно перечислять в казну МУС около 30 миллионов чешских крон (1,2 миллиона евро). Теперь суд может потерять эти деньги, считают дипломатические источники.



Если Чехия пойдет на этот шаг и фактически приостановит выплату членских взносов, она не потеряет членство в МУС. «Тот факт, что мы не платим, не означает, что мы не являемся участником договора и не обязаны действовать соответствующим образом. Это может означать лишь то, что мы не пошлем делегацию в Гаагу, не будем участвовать в переговорах. На политическом, а не на судебном уровне. Это политический жест, он не означает практически ничего другого», — сказал эксперт по международному праву, депутат Владимир Балас (STAN).



Мариана Вернерова, пресс-секретарь чешской дипломатии, дала аналогичный комментарий. «Вопрос о приостановке или прекращении членства не стоит, это может решить только договаривающаяся сторона, Чешская Республика. Однако, например, потеря права голоса будет иметь место», — отметила она.



В парламенте готовят резолюцию



Рекомендацию приостановить финансовый вклад Чехии в работу Международного уголовного суда выдвинул Ян Бартошек, депутат от Народной партии и вице-спикер нижней палаты парламента, который написал в социальной сети X в ответ на ордер на арест. Сейчас он готовит резолюцию в Палате депутатов, чтобы официально отреагировать на ситуацию. «Обсуждение возможной резолюции по моей инициативе продолжается, но она должна соответствовать позиции МИД и правительства», — сказал он.



Однако он не стал рассуждать о том, каким будет содержание резолюции. «Все должно быть хорошо аргументировано, чтобы это не было активизмом и имело смысл», — сказал он.



Депутаты могут проголосовать по возможной резолюции в ближайшее время, в идеале — на этой неделе. Но к тому времени в палате будут проходить важнейшие дебаты по бюджету, поэтому неизвестно, попадет ли вопрос о МУС в повестку дня.



Поддерживающая оппозиция



«Было бы очень неудачно решить эту проблему путем выхода из МУС, я бы точно не поддержал такую резолюцию. Я думаю, что это опасно. Это повредит нам внутри страны, а не снаружи», — подчеркнул Балаш, добавив, что тот факт, что чешский гражданин совершил преступление за границей, не защищает его от выдачи другим государством в МУС. «Но если бы что-то было совершено чешским гражданином на нашей территории, то эти люди не были бы защищены от нападения, например, со стороны своего государства», — добавил он.



Саму резолюцию, которая предусматривает как приостановку членства в МУС, так и прекращение выплат, не поддержал коллега Баласа по партии Роман Белор, член комитета по иностранным делам Палаты депутатов. «Как бы я ни был убежден в праве Израиля защищаться от террористического движения ХАМАС, которое развязало нынешнюю войну 7.10.2023 и правит в секторе Газа как жестокая диктатура, втягивать себя как Чешскую Республику в борьбу с МУС в такой форме кажется мне, до прояснения правовой ситуации, по меньшей мере преждевременным и чрезмерным. Я не буду голосовать ни за одно подобное предложение», — заявил он.



Напротив, оппозиционное движение ANO занимает более примирительную позицию по отношению к возможной резолюции Бартосека и выступит по этому вопросу завтра. «Я бы поддержал резолюцию», — сказал в интервью Seznam Zprávy Радек Вондрачек, глава комитета по конституционному праву и заместитель председателя клуба.



«Выдача ордера на арест премьер-министра Израиля неприемлема. В нем полностью упускается из виду тот факт, что в этом конфликте Израиль — страна, которая защищается от постоянной агрессии террористических группировок, которые зачастую даже ставят перед собой задачу стереть Израиль с карты Ближнего Востока. Я отказываюсь принимать такой образ мышления, потому что он еще больше размывает восприятие элементарных взаимосвязей, что всегда было характерно для западного мира. Я не поклонник грандиозных жестов, вместо приостановки членства я бы ожидал еще больших дипломатических усилий, чтобы изменить позицию МУС», — сказал Карел Гавличек, первый заместитель председателя движения ANO.



Но резолюция, если она вообще будет принята, никак не обязывает правительство, она не является законом.



«Решение об участии Чехии в Ассамблее участников МУС принимает не МИД, а Палата депутатов и Сенат конституционным большинством», — подтвердила SZ пресс-секретарь Чернинского дворца Мариана Вернерова.



Что касается верхней палаты, то она, по данным SZ, также рассматривает возможность принятия мер в связи с ситуацией, вызванной ордером на арест. Однако когда и как она примет решение, точно не известно. Однако, по словам председателя Сената Милоша Выстрчила (ODS), необходимо соблюдать международное право.



Арест в Чехии? Невозможно на практике



Но как Чехия будет применять международное право на практике, если Нетаньяху или Галант окажутся на ее территории, совсем не ясно. «Представитель иностранного государства путешествует со своей охраной с согласия принимающего государства. Я не могу себе представить, чтобы наша полиция приблизилась к Нетаньяху, не заметив его охрану. Устроили бы мы войну в аэропорту? С практической точки зрения практически невозможно представить себе, как технически управлять этим без согласия Израиля. Я имею в виду, что это наталкивается на целый ряд практических и юридических проблем», — вспоминает адвокат и депутат Балаш.



Нетаньяху также пользуется иммунитетом, на который ссылается, например, Франция, утверждая, что именно иммунитет защищает израильского премьер-министра от ордеров на арест. Но ссылка на иммунитет сомнительна, считает Балаш.



МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и Галанта по подозрению в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в секторе Газа 21 ноября. МУС также выдал ордер на арест одного из лидеров террористического движения ХАМАС, но израильские власти утверждают, что он мертв.

Решениям МУС должны следовать страны, ратифицировавшие Римский статут. Их около 120, в том числе и Чешская Республика. Израиль подал апелляцию на решение МУС, назвав его возмутительным, подрывающим доверие к суду и создающим опасный прецедент для демократических стран, борющихся с террористами.