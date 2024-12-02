Глава МИД Чехии: Россия стоит за сотнями инцидентов в Европе, НАТО должна пересмотреть свои отношения с РФ

«Я давно утверждаю, что НАТО необходимо коренным образом пересмотреть свои отношения с Россией. Мы должны сдерживать российское влияние военным, дипломатическим и экономическим путем. Точно так же мы должны работать над ослаблением влияния России в международных институтах», — сказал Липавский. Глава чешской дипломатии уже давно выступает за ограничение передвижения российских дипломатов по странам Европейского союза и получил еще одного союзника для своего предложения — Польшу. Министр иностранных дел этой страны Радослав Сикорский заявил, что его страна поддерживает чешское предложение. Помимо Польши, предложение поддерживают страны Балтии, Нидерланды, Дания и Румыния.



Одной из тем встречи министров иностранных дел стран-членов Организации Североатлантического договора в среду стала гибридная угроза со стороны России. По словам Липавского, подготовка к гибридным угрозам была одной из ключевых тем встречи. По словам министра, для стран Альянса важно иметь «не только военные планы и вооруженные армии, но необходимо затыкать дыры с точки зрения нетрадиционных угроз, гибридных угроз».



«В этом году в Европе произошло 500 подозрительных инцидентов. До 100 из них можно отнести к российским гибридным атакам, шпионажу, операциям влияния. Мы должны послать Москве четкий сигнал, что не потерпим этого», — сказал Липавский.



Рост агрессивных гибридных атак России против стран НАТО подтвердил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. «Мы наблюдаем резкое увеличение числа таких атак и должны призвать виновных к ответу. И Россия, и Китай пытаются дестабилизировать наши страны и расколоть наши общества с помощью диверсий, кибератак и вымогательства в энергетическом секторе», — сказал Рютте.



Министры договорились о ряде мер, которые Альянс примет для противодействия этой враждебной деятельности. В их числе — «улучшение обмена разведданными, более эффективная защита критической инфраструктуры и более жесткие меры против теневого российского флота судов-экспортеров нефти».