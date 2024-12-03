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Чехия и Новая Зеландия одинаково воспринимают риск киберугроз, говорит Павел

Новости и статьи
5 декабря 2024
18:00
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В то время как Европа сталкивается с атаками и дезинформацией со стороны России, в Новой Зеландии ситуация скорее связана с Китаем, заявил журналистам в Веллингтоне президент Чехии Петр Павел. Новозеландские эксперты по киберзащите посетят Чехию в следующем году.
Павел обсудил вопросы кибербезопасности и возможности сотрудничества между двумя странами с представителями департамента национальной безопасности правительственной канцелярии. Процедуры в основном одинаковы. Новозеландская сторона признает, что ей придется защищать не только свою промышленность, но и правительство и население.

«Они видят растущие попытки вмешательства в демократические процессы, выборы, негативного влияния на настроения населения по отношению к их собственной стране и союзническим связям, что они рассматривают как серьезную угрозу безопасности», — отметил президент.

В Веллингтоне он провел переговоры с премьер-министром Кристофером Лаксоном и министром обороны Джудит Коллинз. «Мы говорили с премьер-министром более широких рамках сотрудничества, в которых заинтересована новозеландская сторона, потому что они признают, что мы все сталкиваемся с одними и теми же угрозами, что мы должны работать вместе, если хотим сохранить систему, основанную на уважении правил и ценностей», — сказал Павел. Они также обсудили промышленное и торговое сотрудничество и ситуацию с безопасностью в регионе.

По его словам, Чехия и Новая Зеландия могут сотрудничать в области кибербезопасности, а также передового аэрокосмического производства и освоения космоса.
технологии киберпреступность Чехия В мире
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