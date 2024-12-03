Чехия и Новая Зеландия одинаково воспринимают риск киберугроз, говорит Павел

Павел обсудил вопросы кибербезопасности и возможности сотрудничества между двумя странами с представителями департамента национальной безопасности правительственной канцелярии. Процедуры в основном одинаковы. Новозеландская сторона признает, что ей придется защищать не только свою промышленность, но и правительство и население.



«Они видят растущие попытки вмешательства в демократические процессы, выборы, негативного влияния на настроения населения по отношению к их собственной стране и союзническим связям, что они рассматривают как серьезную угрозу безопасности», — отметил президент.



В Веллингтоне он провел переговоры с премьер-министром Кристофером Лаксоном и министром обороны Джудит Коллинз. «Мы говорили с премьер-министром более широких рамках сотрудничества, в которых заинтересована новозеландская сторона, потому что они признают, что мы все сталкиваемся с одними и теми же угрозами, что мы должны работать вместе, если хотим сохранить систему, основанную на уважении правил и ценностей», — сказал Павел. Они также обсудили промышленное и торговое сотрудничество и ситуацию с безопасностью в регионе.



По его словам, Чехия и Новая Зеландия могут сотрудничать в области кибербезопасности, а также передового аэрокосмического производства и освоения космоса.