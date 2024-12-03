Чешский министр демонстративно проигнорировал выступление Лаврова на Мальте
5 декабря 2024
21:00
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Министры Чехии, Польши, Украины, Эстонии и Латвии покинули зал во время выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова в четверг на встрече министров иностранных дел ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе). Литовская делегация покинула заседание еще раньше. Это первая поездка Лаврова в Евросоюз с 2021 года.
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский и его польский коллега Радослав Сикорский заранее объявили о своем намерении уйти во время выступления Лаврова. Глава чешской дипломатии перед отъездом в командировку заявил, что ожидает от Лаврова в ОБСЕ только «еще больше русских сказок», которые он не намерен слушать.
Лавров использовал свое выступление в основном для критики Европейского союза, НАТО и самой ОБСЕ. Последнюю глава российской дипломатии назвал бесполезной. Представитель министерства Мария Захарова вообще не присутствовала на встрече, поскольку ее виза была аннулирована Мальтой, где проходит мероприятие.
Двухдневная встреча министров ОБСЕ на Мальте проходит в то время, когда организация переживает глубокий кризис. Причиной тому является Россия, которая своей агрессией в Украине нарушает основополагающие принципы ОБСЕ, а также подрывает процессы принятия решений в организации. В результате ОБСЕ не может утвердить бюджет.
Лавров использовал свое выступление в основном для критики Европейского союза, НАТО и самой ОБСЕ. Последнюю глава российской дипломатии назвал бесполезной. Представитель министерства Мария Захарова вообще не присутствовала на встрече, поскольку ее виза была аннулирована Мальтой, где проходит мероприятие.
Двухдневная встреча министров ОБСЕ на Мальте проходит в то время, когда организация переживает глубокий кризис. Причиной тому является Россия, которая своей агрессией в Украине нарушает основополагающие принципы ОБСЕ, а также подрывает процессы принятия решений в организации. В результате ОБСЕ не может утвердить бюджет.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе была создана в 1975 году с подписанием Хельсинкского акта. В нее входят 57 государств. Помимо европейских стран, в ее состав включены страны Центральной Азии, США и Канада. Таким образом, это крупнейшая региональная платформа безопасности в мире.
Последние мероприятия организации приходится проводить в государствах, которые не сильно вовлечены в конфликт в Украине и поэтому не вызывают беспокойства ни у одной из сторон. Изначально встречу в четверг должна была принять Эстония, но Россия наложила вето на этот вариант.
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