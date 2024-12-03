Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

Чешский министр демонстративно проигнорировал выступление Лаврова на Мальте

Новости и статьи
5 декабря 2024
21:00
335
Министры Чехии, Польши, Украины, Эстонии и Латвии покинули зал во время выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова в четверг на встрече министров иностранных дел ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе). Литовская делегация покинула заседание еще раньше. Это первая поездка Лаврова в Евросоюз с 2021 года.
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский и его польский коллега Радослав Сикорский заранее объявили о своем намерении уйти во время выступления Лаврова. Глава чешской дипломатии перед отъездом в командировку заявил, что ожидает от Лаврова в ОБСЕ только «еще больше русских сказок», которые он не намерен слушать.

Лавров использовал свое выступление в основном для критики Европейского союза, НАТО и самой ОБСЕ. Последнюю глава российской дипломатии назвал бесполезной. Представитель министерства Мария Захарова вообще не присутствовала на встрече, поскольку ее виза была аннулирована Мальтой, где проходит мероприятие.

Двухдневная встреча министров ОБСЕ на Мальте проходит в то время, когда организация переживает глубокий кризис. Причиной тому является Россия, которая своей агрессией в Украине нарушает основополагающие принципы ОБСЕ, а также подрывает процессы принятия решений в организации. В результате ОБСЕ не может утвердить бюджет.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе была создана в 1975 году с подписанием Хельсинкского акта. В нее входят 57 государств. Помимо европейских стран, в ее состав включены страны Центральной Азии, США и Канада. Таким образом, это крупнейшая региональная платформа безопасности в мире.

Последние мероприятия организации приходится проводить в государствах, которые не сильно вовлечены в конфликт в Украине и поэтому не вызывают беспокойства ни у одной из сторон. Изначально встречу в четверг должна была принять Эстония, но Россия наложила вето на этот вариант.
политика Мальта Чехия Россия
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
5 ДЕКАБРЯ 2024
196
ПОЛИТИКА
ЧЕХИЯ И НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ ОДИНАКОВО ВОСПРИНИМАЮТ РИСК КИБЕРУГРОЗ, ГОВОРИТ ПАВЕЛ
16:30
5 ДЕКАБРЯ 2024
376
ЭКОНОМИКА
БИТКОИН УСТАНОВИЛ НОВЫЙ РЕКОРД. ПАРАЛЛЕЛЬНО РАСТЕТ КРИПТОВАЛЮТА ЭФИРИУМ
12:30
5 ДЕКАБРЯ 2024
1149
ОБЩЕСТВО
СТОМАТОЛОГ В ЧЕХИИ ВЫРВАЛ ПАЦИЕНТУ 18 ЗДОРОВЫХ ЗУБОВ ЗА 650 ТЫСЯЧ КРОН, ДЕЛО РАССМОТРИТ СУД
11:10
5 ДЕКАБРЯ 2024
572
ОБЩЕСТВО
КТО-ТО СООБЩИЛ О ВЫСТРЕЛАХ И КРИКАХ «АЛЛАХУ АКБАР» В УНИВЕРСИТЕТЕ. ПОЛИЦИЯ РАССЛЕДУЕТ ЭТО КАК РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПАНИКИ
08:00
5 ДЕКАБРЯ 2024
905
ПОЛИТИКА
ГЛАВА МИД ЧЕХИИ: РОССИЯ СТОИТ ЗА СОТНЯМИ ИНЦИДЕНТОВ В ЕВРОПЕ, НАТО ДОЛЖНА ПЕРЕСМОТРЕТЬ СВОИ ОТНОШЕНИЯ С РФ
21:00
4 ДЕКАБРЯ 2024
896
ЭКОНОМИКА
ПОПРАВКИ К ЗАКОНУ ОБ НДС БЫЛИ ОДОБРЕНЫ ПАЛАТОЙ ДЕПУТАТОВ
20:00
4 ДЕКАБРЯ 2024
1034
ОБЩЕСТВО
«МЫ ПРОПУСКАЕМ НЕФТЬ ЧЕРЕЗ "ДРУЖБУ"», ЗАЯВЛЯЮТ РОССИЯНЕ
12:30
4 ДЕКАБРЯ 2024
555
ЭКОНОМИКА
ЧЕШСКИЙ ПАРЛАМЕНТ УТВЕРДИЛ БЮДЖЕТ С ДЕФИЦИТОМ В 241 МИЛЛИАРД КРОН
11:30
4 ДЕКАБРЯ 2024
1019
ОБЩЕСТВО
НЕФТЬ ПЕРЕСТАЛА ПОСТУПАТЬ В ЧЕХИЮ ПО ТРУБОПРОВОДУ «ДРУЖБА»
08:00
4 ДЕКАБРЯ 2024
843
ОБЩЕСТВО
ŠKODA ХОЧЕТ ПРОДАТЬ БОЛЕЕ 80 000 ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ БЛАГОДАРЯ ELROQ
21:00
3 ДЕКАБРЯ 2024
1041
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЕ УЧЕНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ О КАТАСТРОФИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЯХ В АНТАРКТИДЕ
16:30
3 ДЕКАБРЯ 2024
2568
ОБЩЕСТВО
ВОДИТЕЛИ ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ МЕНЕЕ БЕЗОПАСНО НА ЧЕШСКИХ ДОРОГАХ, ЧЕМ В ДРУГИХ СТРАНАХ ЕВРОПЫ
15:00
3 ДЕКАБРЯ 2024
2627
ОБЩЕСТВО
В РАЙОНЕ ТАХОВА ПРОЦВЕТАЕТ ТОРГОВЛЯ НИЩЕТОЙ. РОДИТЕЛИ ЖИВУТ НА ПОСОБИЕ, ДЕТИ ВМЕСТО ШКОЛЫ БЕГАЮТ НА УЛИЦЕ
14:00
3 ДЕКАБРЯ 2024
3845
ОБЩЕСТВО
ПРАГА — 33-Й ЛУЧШИЙ ГОРОД В МИРЕ. НОЧНАЯ ЖИЗНЬ И ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ В ПРИОРИТЕТЕ
11:00
3 ДЕКАБРЯ 2024
1024
ОБЩЕСТВО
ПОСОЛ ГРУЗИИ В ЧЕХИИ ОБЪЯВИЛА О СВОЕЙ ОТСТАВКЕ