Чешский успех в Брюсселе. Экс-комиссар Юрова стала Женщиной Европы

«Я очень ценю эту награду. Как женщина в высокой политике, я всегда старалась сделать все, что могла. Женщины в европейской политике демонстрируют, что они способны управлять Европой и решать ее проблемы, но им нужна поддержка», — прокомментировала Вера Юрова. Она получила премию Women of Europe в категории «Женщины на ведущих политических позициях».





Она также подчеркнула, что поддержка теперь должна быть оказана трем женщинам, в чьих руках находится Европа и ее будущее, а именно главе исполнительной власти ЕС Урсуле фон дер Ляйен, главе дипломатии ЕС Кайе Каллас и президенту Европейского парламента Роберте Метсола.





Премия «Женщины Европы» по традиции уже в девятый раз вручалась в музее BELvue в Брюсселе. В этом году было заявлено пять номинаций: «Женщина у власти», «Женщина в действии», «Женщина в бизнесе», «Молодая женщина Европы», «Женщина в средствах массовой информации». С 2016 года ее совместно присуждают европейская организация «Международное европейское движение» и «Женское лобби». Их цель — подчеркнуть вклад женщин в продвижение и развитие европейских проблем, а также повысить участие женщин в дебатах о Европе и ее будущем.





В своей категории Юрова опередила, например, мэра польского города Гданьска или свою бывшую коллегу по Еврокомиссии Дубравку Шуйкову, которая охраняла демократию и демографию в исполнительной власти ЕС.





Однако Юрова — не первая чешка, получившая эту награду Брюсселя. В 2019 году Женщиной Европы стала Йоханна Неедлова, основавшая ассоциацию Konsent, занимающуюся предотвращением сексуального насилия. В этом году она пыталась пробиться на европейские выборы в качестве лидера Партии зеленых, но проиграла гонку.





Юрова завершила свое участие в ЕС в конце ноября, поскольку 1 декабря начала работу новая Европейская комиссия, в которой бывший министр промышленности и торговли Йозеф Сикела занял ее место.





Юрова теперь сменит председателя комиссии на должность в университете.





«Для меня было честью представлять чешский голос в Европе и мире», — написала экс-комиссар в Брюсселе в своем Instagram.





Жизнь вне политики





Юрова с радостью возвращается в Чехию, потому что снова будет со своей семьей и, как она говорит, ей будет для кого готовить. На данный момент Юрова не планирует идти в политику. «Сегодня я персона нон грата практически для всех политических сил Чехии», — отметила она.





Этой весной она прекратила свое членство в ANO, объяснив это тем, что оно не соответствует ее планам на будущее в беспартийных научных кругах.





Юрова была вице-президентом ANO в 2013 и 2014 годах, а также некоторое время была министром местного развития в правительстве Богуслава Соботки. Она является еврокомиссаром с 2014 года, а последние пять лет также является вице-президентом комиссии.





Премия «Женщина Европы» — не первая премия, которую Юрова получила за время своего пребывания в Брюсселе. В 2019 году американский журнал Time включил ее в число 100 самых влиятельных людей года.