Ставка на Россию не сработала для Асада, заявил премьер Чехии
9 декабря 2024
09:00
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Очевидно, что ставка на Россию для президента Сирии Башара Асада в итоге не оправдалась, заявил премьер-министр Петр Фиала (ODS) через представителя правительства Якуба Томека о свержении режима в Сирии. Он пожелал земле стабильности и свободы, а не хаоса или правления террористов. Асад был свергнут прошлой ночью спустя 24 года. Министр внутренних дел Вит Ракушан сообщил ЧТК, что непосредственной угрозы для Чехии из-за ситуации в Сирии нет.
«Мы следим за ситуацией в Сирии. Понятно, что ставка на Россию в итоге не сработала для Асада. Мы желаем Сирии стабильности и свободы, а не хаоса или правления террористов», — заявил Фиала.
Он посоветовал гражданам Чехии покинуть страну. «Если кому-либо из граждан Чехии понадобится помощь на месте, он может обратиться в посольство Чехии или Министерство иностранных дел», — добавил премьер-министр.
«Силы безопасности и спецслужбы, конечно, отслеживают и оценивают ситуацию», — добавил министр Ракушан без дальнейших подробностей.
Сирийские повстанцы объявили сегодня утром в телеобращении, что они освободили Дамаск, свергли режим президента Асада и освободили заключенных. Позже они заявили, что работают над завершением передачи власти переходному правительственному органу с полными исполнительными полномочиями, сообщает Reuters. Сирийская армия, напротив, заявила, что ее силы продолжают боевые действия против «террористических группировок» в окрестностях городов Хама и Хомс.
Своим военным развертыванием в 2015 году Россия существенно помогла Асаду остаться у власти. Сегодня, по сообщению агентства ТАСС, в посольстве России в Дамаске заявили, что с его сотрудниками «все в порядке». Уже в пятницу Россия призвала своих граждан покинуть Сирию. Еще одним из ближайших союзников Асада был Иран. Его посольство в Дамаске было атаковано повстанцами, сообщило Press TV, англоязычная версия иранского государственного телевидения.
Министерство иностранных дел Чехии предостерегло граждан Чехии от поездок в Сирию и призвало тех, кто находится на ее территории, покинуть страну. В настоящее время в системе «Дрозд» в Сирии зарегистрированы четверо чехов. Об этом сообщила сегодня ЧТК Мариана Вернерова из отдела коммуникаций МИД ЧР.
Он посоветовал гражданам Чехии покинуть страну. «Если кому-либо из граждан Чехии понадобится помощь на месте, он может обратиться в посольство Чехии или Министерство иностранных дел», — добавил премьер-министр.
«Силы безопасности и спецслужбы, конечно, отслеживают и оценивают ситуацию», — добавил министр Ракушан без дальнейших подробностей.
Сирийские повстанцы объявили сегодня утром в телеобращении, что они освободили Дамаск, свергли режим президента Асада и освободили заключенных. Позже они заявили, что работают над завершением передачи власти переходному правительственному органу с полными исполнительными полномочиями, сообщает Reuters. Сирийская армия, напротив, заявила, что ее силы продолжают боевые действия против «террористических группировок» в окрестностях городов Хама и Хомс.
Своим военным развертыванием в 2015 году Россия существенно помогла Асаду остаться у власти. Сегодня, по сообщению агентства ТАСС, в посольстве России в Дамаске заявили, что с его сотрудниками «все в порядке». Уже в пятницу Россия призвала своих граждан покинуть Сирию. Еще одним из ближайших союзников Асада был Иран. Его посольство в Дамаске было атаковано повстанцами, сообщило Press TV, англоязычная версия иранского государственного телевидения.
Министерство иностранных дел Чехии предостерегло граждан Чехии от поездок в Сирию и призвало тех, кто находится на ее территории, покинуть страну. В настоящее время в системе «Дрозд» в Сирии зарегистрированы четверо чехов. Об этом сообщила сегодня ЧТК Мариана Вернерова из отдела коммуникаций МИД ЧР.
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