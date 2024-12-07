Не принимать мигрантов! Согласно опросу, избиратели коалиции также выступают за жесткие меры

Согласно опросу Ipsos, почти три четверти чехов поддержали бы политиков, которые пресекают нелегальную миграцию.



34-летний Петр Духачек до сих пор не имел в своей жизни особых контактов с мигрантами или беженцами. Когда ему пришлось вспомнить негативный опыт, он вспомнил только недавний инцидент, который произошел не в Чехии, а в венском метро — люди арабского происхождения якобы отказались уступить ему дорогу, когда он, будучи инвалидом, выходил из вагона, и бросали на него «злобные взгляды».



Для человека из Фридланда, с детства прикованного к инвалидному креслу, перемещение населения, тем не менее, является одним из основных источников беспокойства за будущее.



«Меня в целом беспокоит миграция, которая является глобальной проблемой. Я не думаю, что это что-то хорошее, если мы вынуждены принимать здесь людей других национальностей. Ведь мы живем в Чехии, и чехов здесь должно быть как минимум подавляющее большинство», — сказал он в новом эпизоде проекта Takoví jsme — серии свидетельств двенадцати жителей Чехии, которую Seznam Zprávy постепенно представляет в рамках программы Ve stínu.



Мнения как у Петра Духачека в немалой степени олицетворяют резко негативное отношение чехов к миграции, хотя по сравнению с некоторыми другими европейскими странами страна испытывает лишь минимальные проблемы с нелегальным притоком иностранцев.





Беженцы из Украины, прибывшие в страну после начала российского вторжения в 2022 году, как правило, живут в Чехии на законных основаниях.



Эксклюзивный опрос, проведенный агентством Ipsos, сотрудничающим с проектом Takoví jsme, подтвердил, что негативное отношение к нелегальной миграции усилилось и, скорее всего, отразится на принятии решений избирателями на выборах в Палату депутатов, которые пройдут менее чем через год. Почти три четверти опрошенных согласились с тем, что поддержат политиков, которые примут жесткие меры против миграции. Чуть более семи респондентов высказались категорически против.





Опрос Ipsos проводился в ноябре по выборке из более чем 1000 респондентов.



Как отметил Михал Корманяк из Ipsos, за последние годы доля голосов, более благосклонно относящихся к миграции, значительно снизилась. По данным опроса, даже среди избирателей нынешних правительственных партий большинство выступает против того, чтобы Чехия принимала беженцев из Африки или стран Ближнего Востока.



«Миграция, скорее всего, станет одним из самых важных вопросов на следующих выборах, несмотря на то, что все или все основные партии, похоже, имеют очень схожие рецепты в отношении миграции, и никто сегодня открыто не говорит, что мы должны принимать большое количество мигрантов, — сказал Корманяк в студии программы.



Большая часть сторонников правящих партий также выступает за жесткий подход к мигрантам.



Избиратели, по его словам, ожидают «действительно жестких действий». «Некоторые из них напуганы тем, что происходит в Европе, и на самом деле беспокоятся о том, что может произойти», — отметил представитель Ipsos. Он напомнил, что на выборах этого года во Франции и Нидерландах партии, выступающие за более жесткий подход к мигрантам, набрали большое количество голосов.



В Чешской Республике оппозиционные избиратели по-прежнему придают большее значение вопросу миграции.



«Причина часто заключается в том, что оппозиционные партии естественным образом выбрали эту тему как нечто интересное для избирателей, в ней много эмоций. Например, SPD — это партия, которая придерживается этой темы уже долгое время, значительная часть ее электората фактически построена на том, что эта тема для них — номер один», — добавил Корманяк.