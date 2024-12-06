Марафон писем Amnesty International: Борьба за свободу политзаключенных набирает обороты
9 декабря 2024
15:45
130
Чешское отделение Amnesty International (AI) сегодня начинает отмечать День прав человека, который обычно приходится на 10 декабря. Ранним вечером организованы дебаты, которые в этом году будут посвящены ситуации с правами человека в Словакии, однако деятельность организации охватывает проблемы мирового масштаба. Также есть возможность принять участие в кампании по написанию писем с призывом освободить несправедливо заключенных. Amnesty International организует марафон по написанию писем каждый год, и в прошлом году в Чехии было проведено около 570 мероприятий, посвященных этой кампании, в ходе которых люди написали почти 20 000 писем.
Марафон писем — это крупнейшая глобальная акция по сбору писем в помощь несправедливо преследуемым политическим заключенным, диссидентам и другим преследуемым. В Чешской Республике, которая участвует в акции с 2010 года, письма пишутся с 15 ноября по 15 декабря.
Миллионы людей по всему миру присоединяются к этой акции, создавая международное давление, которое соответствующие власти не могут просто игнорировать. Письма буквально заваливают кабинеты президентов, министров и начальников тюрем, требуя освобождения тех, кто подвергся несправедливому преследованию.
КОГДА И ГДЕ?
Понедельник, 9 декабря в 18:00 (вступительное слово директора в 18:15, начало панельной дискуссии в 18:30)
Pracovna, Vlkova 36, Прага 3
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:30
9 ДЕКАБРЯ 2024
121
13:00
9 ДЕКАБРЯ 2024
767
11:30
9 ДЕКАБРЯ 2024
1333
09:00
9 ДЕКАБРЯ 2024
477
19:00
8 ДЕКАБРЯ 2024
1075
09:00
8 ДЕКАБРЯ 2024
2212
19:30
7 ДЕКАБРЯ 2024
1968
17:00
7 ДЕКАБРЯ 2024
1564
13:00
7 ДЕКАБРЯ 2024
1426
09:00
7 ДЕКАБРЯ 2024
2640
22:00
6 ДЕКАБРЯ 2024
2087
18:00
6 ДЕКАБРЯ 2024
682
16:30
6 ДЕКАБРЯ 2024
631
15:00
6 ДЕКАБРЯ 2024
1514