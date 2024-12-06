Марафон писем Amnesty International: Борьба за свободу политзаключенных набирает обороты

Новости и статьи 9 декабря 2024 15:45 130

Чешское отделение Amnesty International (AI) сегодня начинает отмечать День прав человека, который обычно приходится на 10 декабря. Ранним вечером организованы дебаты, которые в этом году будут посвящены ситуации с правами человека в Словакии, однако деятельность организации охватывает проблемы мирового масштаба. Также есть возможность принять участие в кампании по написанию писем с призывом освободить несправедливо заключенных. Amnesty International организует марафон по написанию писем каждый год, и в прошлом году в Чехии было проведено около 570 мероприятий, посвященных этой кампании, в ходе которых люди написали почти 20 000 писем.