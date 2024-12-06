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Марафон писем Amnesty International: Борьба за свободу политзаключенных набирает обороты

Новости и статьи
9 декабря 2024
15:45
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Чешское отделение Amnesty International (AI) сегодня начинает отмечать День прав человека, который обычно приходится на 10 декабря. Ранним вечером организованы дебаты, которые в этом году будут посвящены ситуации с правами человека в Словакии, однако деятельность организации охватывает проблемы мирового масштаба. Также есть возможность принять участие в кампании по написанию писем с призывом освободить несправедливо заключенных. Amnesty International организует марафон по написанию писем каждый год, и в прошлом году в Чехии было проведено около 570 мероприятий, посвященных этой кампании, в ходе которых люди написали почти 20 000 писем.
Марафон писем — это крупнейшая глобальная акция по сбору писем в помощь несправедливо преследуемым политическим заключенным, диссидентам и другим преследуемым. В Чешской Республике, которая участвует в акции с 2010 года, письма пишутся с 15 ноября по 15 декабря.

Миллионы людей по всему миру присоединяются к этой акции, создавая международное давление, которое соответствующие власти не могут просто игнорировать. Письма буквально заваливают кабинеты президентов, министров и начальников тюрем, требуя освобождения тех, кто подвергся несправедливому преследованию.

КОГДА И ГДЕ?
Понедельник, 9 декабря в 18:00 (вступительное слово директора в 18:15, начало панельной дискуссии в 18:30)
Pracovna, Vlkova 36, Прага 3
политика тюрьма Чехия
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