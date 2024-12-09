Лидеры ЕС на саммите 17 декабря призовут увеличить помощь Украине

Саммит состоится в следующий четверг, 19 декабря, и будет однодневным мероприятием. Это будет первый Европейский совет под председательством Антониу Косты.



«Европейский совет подтверждает свою поддержку ключевых принципов и целей мирного плана по Украине и подчеркивает принцип, согласно которому ни одна инициатива, касающаяся Украины, не может быть предпринята без Украины», — говорится в предварительном проекте выводов, которые будут обсуждаться в среду так называемыми Coreper, послами стран — членов ЕС в Брюсселе.



«Чтобы Украина могла эффективно защищаться от российской агрессии, Европейский совет призывает к ускоренному наращиванию усилий, в частности, в отношении поставок систем противовоздушной обороны, боеприпасов и ракет, а также предоставления необходимой подготовки и оборудования для украинских солдат», — добавляется в документе.



Новый председатель Европейского совета Антониу Кошта, сменивший 1 декабря Шарля Мишеля, уже написал на прошлой неделе так называемое письмо-приглашение лидерам ЕС. В нем он также сообщил, что пригласил на саммит президента Украины Владимира Зеленского. «Ситуация в Украине будет в центре наших обсуждений. Я только что вернулся из Киева. Мы должны поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и делать все возможное, чтобы российская агрессия была побеждена, а международное право восторжествовало», — написал Коста президентам и премьер-министрам стран ЕС в субботу, 7 декабря.



Он отметил, что декабрьская встреча станет важной возможностью направить «единый и недвусмысленный сигнал поддержки Украины и полного, справедливого и прочного мира». «Я пригласил президента Зеленского приехать в Брюссель, чтобы поделиться с нами последними событиями на местах, а также своими взглядами на то, как Европа может наилучшим образом поддержать Украину», — сказал Коста в своем приглашении.



В предварительных выводах саммита также обсуждается финансовая помощь Киеву. «Общий объем выплат Украине по кредиту составит 16,2 миллиарда евро в 2024 году. В 2025 году выплаты по кредиту составят 12,5 миллиарда евро», — говорится в тексте. Ожидается, что в период с 2024 по 2027 год Украина получит в общей сложности до 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов в рамках так называемого Украинского фонда — финансового инструмента ЕС для поддержки Украины. Регулярные ежеквартальные выплаты обусловлены тем, что Украина будет ежеквартально подавать должным образом обоснованный запрос на выделение средств до конца 2027 года. Средства предназначены для поддержки макрофинансовой стабильности и функционирования государственной администрации страны.



На встрече, которая состоится на следующей неделе, лидеры ЕС также осудят поддержку России третьими странами в ведении наступательной войны против Украины. «Углубление военного сотрудничества и поставок оружия между Россией и КНДР и Ираном, а также размещение военных сил КНДР в России и их использование на поле боя против Украины представляют собой международную эскалацию войны с серьезными последствиями для международного мира и безопасности», — говорится в предварительных выводах. «Европейский совет призывает все страны немедленно прекратить любую прямую или косвенную помощь России в ее наступательной войне против Украины», — добавляется в тексте.



В преддверии саммита ЕС в среду пройдет саммит ЕС — Западные Балканы. Чешскую Республику на обеих встречах будет представлять премьер-министр Петр Фиала.