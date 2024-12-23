Роберт Фицо на грани. Словацкое правительство в полном кризисе

Премьер-министр защищает сложившуюся ситуацию, заявляя, что законы правительства все еще проходят парламент и нет никакой опасности распада правительственной коалиции. Фицо обвиняет СМИ во лжи о ситуации в коалиции. «Вы создаете впечатление, что парламент не работает, что здесь ничего не происходит. Хватит врать общественности. Мы утвердили 40 законов, работа здесь идет нормально», — недавно он обрушился с вульгарными оскорблениями на журналистов.



Однако мятежная троица депутатов от Национальной коалиции, которые прошли в парламент по линии Словацкой национальной партии (SNS), и четыре депутата от правящей партии Hlas не всегда голосуют вместе со своими коллегами.



Тем не менее парламент одобрил проект государственного бюджета правительства, а депутаты от правящей партии даже приняли закон, который заставит врачей больниц оставаться на работе под угрозой тюремного заключения в начале 2025 года.



Однако когда дело дошло до переговоров с медицинскими профсоюзами, Фицо отмахнулся от всего и заявил, что здравоохранение — это не вопрос премьер-министра, а сам он находится в конфликте интересов. «Я слишком субъективен и эмоционален, когда речь заходит об этой теме. Вы, наверное, знаете, о чем я говорю. Я не люблю вступать в разговоры с людьми, которые спасли мне жизнь», — сказал премьер-министр, имея в виду покушение на его жизнь в мае.



Совет профсоюза работников образования и науки объявил забастовку и хочет провести переговоры с министром образования Томашем Друкером. Профсоюзники требуют повышения зарплаты не менее чем на 10% в течение следующих двух лет. Министр предлагает от 5 до 7%. Если соглашение не будет достигнуто, работники образования выйдут на улицы или начнут забастовку. «Забастовка означает закрытие школ», — предупредил Павел Ондек, председатель профсоюза.



Некоторые работники культуры также находятся в состоянии готовности к протесту. К инициативе «Культурная забастовка!» присоединились более 4000 человек из 416 организаций и 163 словацких городов.



Правительство Фицо признало это и одобрило пакет мер по консолидации, который увеличит базовую ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с нынешних 20 до 23%, а также повысит налоги для компаний. НДС составит 5 процентов на основные продукты питания, жилье, книги, фитнес, спортивные мероприятия и услуги в сфере общественного питания.



Повышение НДС должно принести в государственный бюджет около одного миллиарда евро (более 25 миллиардов крон), а дефицит государственного бюджета в следующем году снизится до 4,7% ВВП с нынешних шести процентов. Фицо говорит, что теперь все общество должно объединиться, чтобы «разгрести беспорядок», оставленный предыдущими правительствами. «Должна быть консолидация, потому что иначе государственные финансы окажутся в полной заднице», — буквально заявил Фицо, возглавлявший несколько предыдущих правительств.



В прошлом году Фицо занял пост премьера в четвертый раз, но его нынешнее правительство, безусловно, наименее стабильное из всех, которые он возглавлял.



«Даже третье правительство Роберта Фицо было стабильным, за исключением 2018 года, когда были убиты журналист Ян Куцяк и его невеста Мартина Кушнирова. Именно тогда произошла смена премьер-министра (Фицо тогда сменил Петер Пеллегрини — прим. ред.). Но если сравнивать все остальные правительства под его руководством, то это правительство Фицо — самое нестабильное», — говорит политолог.



По словам Штефанчика, премьер-министр Фицо, похоже, демонстрирует наименьшую готовность к управлению государственными делами и всеми внутриполитическими процессами. «Временами мне кажется, что он избегает работы», — добавил он.



Один из политических аналитиков назвал странным заявление словацкого премьер-министра о том, что у него есть конфликт интересов в случае кризиса в здравоохранении.



«Роберт Фицо в последнее время не только стал более грубым, но и содержание его заявлений стало хуже», — сказал Штефанчик. В случае с кризисом здравоохранения, по мнению политолога, Фицо снимает с себя ответственность.



«Если есть проблема, он обычно снимает с себя ответственность, но если ему нужно себя за что-то похвалить, он, конечно, с удовольствием это делает», — сказал он.



Ответ на вопрос, сохранится ли нынешняя правящая коалиция или Словакию ждут новые досрочные выборы, очень сложен и труден, считает политолог. Когда правительство премьер-министра Иветы Радичовой распалось (в 2012 году) и Рихард Сулик (тогдашний председатель правящей партии «Свобода и солидарность») не выразил доверия правительству, Роберт Фицо назвал это крайне иррациональным решением.



«Он не принимает нерациональных решений, и если он оценит, что ситуация больше не имеет смысла, я полагаю, что будут проведены досрочные выборы», — сказал Штефанчик.



Однако даже в этом случае Фицо сделает все возможное, чтобы отсрочить это, поскольку не уверен в их исходе.



Андрей Данко, председатель правящей партии SNS, предположил, что у Фицо не очень хорошие отношения с президентом Пеллегрини и, возможно, именно глава государства настаивает на досрочных выборах и назначении временного правительства. Пеллегрини решительно отверг эту версию. «Они оба крайне прагматичные политики и не привносят в общение эмоциональный уровень, который был бы основан на определенной личной неприязни», — считает Штефанчик.



Однако, по словам политолога, отношения между Фицо и Пеллегрини были нарушены после вышеупомянутого убийства журналиста и его невесты. «Петер Пеллегрини также покинул партию Směr, потому что не видел дальнейших перспектив работы в партии, возглавляемой Робертом Фицо. Если между ними существуют натянутые отношения, это не новость. Однако оба достаточно мудры, чтобы строить свою политику и общение на постоянном указании на ошибки друг друга», — подчеркнул Штефанчик.