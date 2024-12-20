Фицо: визит в Россию вызван словами Зеленского о транзите газа

«Я вновь заявляю, что настаиваю на проведении суверенной политики со всех четырех сторон. Лидеры ЕС были проинформированы о моей поездке и ее цели в пятницу. Моя сегодняшняя встреча стала ответом президенту Украины В. Зеленскому, который в четверг на мой личный вопрос ответил, что он против любого транзита газа через Украину на нашу территорию», – пояснил премьер.



По словам Фицо, украинский президент также выступает за санкции против ядерной программы России, чем наносит финансовый ущерб Словакии и ставит под угрозу производство электроэнергии на ее атомных электростанциях, «что недопустимо». Путин, добавил премьер-министр, подтвердил готовность РФ продолжать поставки газа на Запад и в Словакию, что практически невозможно после 1 января 2025 г., учитывая позицию украинского президента, пишет газета «Ведомости».



В рамках встречи собеседники также обменялись мнениями о ситуации в Украине, возможности скорейшего мирного окончания конфликта, а также о взаимоотношениях между Словакией и Россией. Этому процессу, считает премьер, будут способствовать мероприятия, связанные с 80-летием окончания Второй мировой войны, в которой русские, белорусы, украинцы и другие народы бывшего СССР сыграли решающую роль.



19 декабря президент РФ в ходе прямой линии объявил, что нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины взамен прекращающего свое действие в декабре 2024 г. не будет. Путин напомнил, что инициатором отказа от нового соглашения является украинская сторона. Российский президент сообщил, что Киев зарабатывал на транзите газа около $700–800 млн ежегодно.



О том, что Фицо может посетить Москву, сообщил президент Сербии Александр Вучич, передавал 21 декабря телеканал Pink. За день до этого, 20 декабря, Фицо предупредил Киев о серьезном конфликте, который может произойти, если президент Украины Владимир Зеленский не разрешит транзит газа через украинскую территорию.



Встреча прошла 22 декабря. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, встреча была запланирована несколько дней назад. Он сообщил, что не знает, о чем будут беседовать Путин и Фицо, но согласился с предположением Зарубина, что речь может пойти о международной повестке и транзите российского газа.