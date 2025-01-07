Депутаты словацкого правительства в воскресенье летят в Москву

Данко, который также является председателем партии SNS, сообщил о запланированной поездке в Москву в начале года. Denník N пишет, что в состав делегации из шести человек войдут Кери и депутат Ян Мажгут. Оба являются депутатами от партии Smer премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который ездил в Москву в конце прошлого года. Он также встречался с президентом Владимиром Путиным.



Информации о встрече было немного. На этой неделе Фицо заявил, что причиной поездки в Москву было стремление обеспечить Словакию природным газом.



Словацкая делегация пробудет в Москве до следующей среды. Политики посетят Россию по приглашению российской Государственной Думы. Данко заявил, что хочет обсуждать в Москве в основном газ, а Гашпар — мир, сообщает Denník N.



В неоднозначной поездке парламентской делегации также примут участие депутаты Рихард Глюк (Směr) и Адам Лучанский (SNS).



По данным словацкого издания, в ответ на поездку депутатов от Směr и SNS в Москву другая коалиционная партия, «Голос», планирует рабочую поездку в Киев с Яном Ференчаком, Радомиром Шалитрошем и Самуэлем Мигалем. Они также обсудят транзит газа, но главной темой переговоров станет помощь в интеграции Украины в Европейский союз. Партия «Голос» выступила с заявлением, в котором говорится, что после приостановки транзита российского газа через Украину в начале года над помощью Словакии Украине навис знак вопроса.



Некоторые правящие словацкие политики, включая Фицо и Данко, не скрывают своих дружеских отношений с Москвой. Фицо, например, ранее заявлял, что посетит московские торжества по случаю годовщины окончания Второй мировой войны в мае этого года.



Между тем, политики ЕС в основном прекратили контакты с российскими официальными лицами после вторжения России на Украину в феврале 2022 года.



Нынешнее правительство Словакии прекратило военную помощь Киеву за счет государственных поставок после вступления в должность в прошлом году. Затем Фицо неоднократно критиковал поставки оружия Киеву западными странами и, как и его венгерский коллега Виктор Орбан, также антироссийские санкции ЕС.

Отношения между Словакией и Украиной еще больше охладились после того, как Украина с 1 января прекратила транзит российского газа через территорию страны. Это решение президента Владимира Зеленского наносит значительный ущерб Словакии и, прежде всего, Европейскому союзу, заявил Фицо сегодня в Брюсселе, где он обсуждал сложившуюся ситуацию с комиссаром ЕС по энергетике Даном Йоргенсеном. Фицо также пригрозил прекратить помощь Украине.