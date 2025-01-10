Опрос STEM: глава правительства Чехии Петр Фиала в самом низу рейтинга доверия граждан

Согласно опросу, наибольшим доверием и поддержкой пользуется глава ANO Андрей Бабиш — 28%. Первому заместителю председателя движения ANO Карелу Гавличеку доверяют 22% опрошенных, а Алене Шиллеровой, возглавляющей парламентский клуб ANO, — 20% респондентов.



15% респондентов доверяют Томио Окамуре, глава оппозиционного движения SPD. Среди представителей коалиционного лагеря наибольший уровень доверия у Вита Ракушана, председателя движения STAN, заместителя премьер-министра и министра внутренних дел, — 14%. Однако такого же результата добилась лидер коммунистов и депутат Европарламента Катержина Конечна.



Только 12% респондентов доверяют премьер-министру Петру Фиале (ODS), а также евродепутату Филипу Турку. 10% также доверяют сенатору и главе внепарламентского движения Přísaha Роберту Шлахту.



Похожие результаты получили глава Палаты депутатов и председатель правящей TOP 09 Маркета Пекарова Адамова (9%) и глава SOCDEM Яна Малачова (8%). Председатель партии «Пираты» Зденек Гржиб и глава Народной партии и министр сельского хозяйства Марек Выборны получили по 7%.



В ходе опроса также решался вопрос о фаворитах на пост следующего премьер-министра. Парламентские выборы пройдут осенью этого года. Бабиш является главным фаворитом с 27%. В предвыборных опросах его рейтинг неоднократно превышал 30%. На втором месте Карел Гавличек с 13%.



«Среди партий правящей коалиции наиболее приемлемым кандидатом является Петр Фиала, которого поддерживают 9% респондентов. Однако его преимущество над Витом Ракушаном (6%) незначительно», — говорится в сообщении агентства.



STEM также отметило, что политики, не вызывающие доверия, имеют низкую поддержку на пост премьер-министра.