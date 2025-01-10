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Опрос STEM: глава правительства Чехии Петр Фиала в самом низу рейтинга доверия граждан

Новости 420on
12 января 2025
15:00
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Оппозиционные политики, особенно глава ANO и бывший премьер-министр Андрей Бабиш и его однопартийцы Карел Гавличек и Алена Шиллерова, пользуются наибольшим доверием граждан. Нынешний премьер-министр Петр Фиала (ODS) находится в конце рейтинга. Таковы данные опроса, проведенного агентством STEM для CNN Prima News.
Согласно опросу, наибольшим доверием и поддержкой пользуется глава ANO Андрей Бабиш — 28%. Первому заместителю председателя движения ANO Карелу Гавличеку доверяют 22% опрошенных, а Алене Шиллеровой, возглавляющей парламентский клуб ANO, — 20% респондентов.

15% респондентов доверяют Томио Окамуре, глава оппозиционного движения SPD. Среди представителей коалиционного лагеря наибольший уровень доверия у Вита Ракушана, председателя движения STAN, заместителя премьер-министра и министра внутренних дел, — 14%. Однако такого же результата добилась лидер коммунистов и депутат Европарламента Катержина Конечна.

Только 12% респондентов доверяют премьер-министру Петру Фиале (ODS), а также евродепутату Филипу Турку. 10% также доверяют сенатору и главе внепарламентского движения Přísaha Роберту Шлахту.

Похожие результаты получили глава Палаты депутатов и председатель правящей TOP 09 Маркета Пекарова Адамова (9%) и глава SOCDEM Яна Малачова (8%). Председатель партии «Пираты» Зденек Гржиб и глава Народной партии и министр сельского хозяйства Марек Выборны получили по 7%.

В ходе опроса также решался вопрос о фаворитах на пост следующего премьер-министра. Парламентские выборы пройдут осенью этого года. Бабиш является главным фаворитом с 27%. В предвыборных опросах его рейтинг неоднократно превышал 30%. На втором месте Карел Гавличек с 13%.

«Среди партий правящей коалиции наиболее приемлемым кандидатом является Петр Фиала, которого поддерживают 9% респондентов. Однако его преимущество над Витом Ракушаном (6%) незначительно», — говорится в сообщении агентства.

STEM также отметило, что политики, не вызывающие доверия, имеют низкую поддержку на пост премьер-министра. 
Опрос общественного мнения правительство оппозиция выборы
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