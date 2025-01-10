Роберт Фицо хочет наложить вето на дальнейшую помощь Украине в Евросоюзе

Фицо обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нанесении ущерба Словакии путем прекращения транзита газа и объявил об ответных мерах. «Если Зеленский решил навредить Словакии и ЕС, потому что он считает, что ему все сойдет с рук, то я наложу вето на помощь Украине на территории ЕС», — заявил он в воскресном телевизионном дискуссионном шоу. Премьер-министр Словацкой Республики предостерег от повышения цен на газ в Европе.



Ранее Фицо заявлял, что одним из вариантов также является прекращение гуманитарной помощи Украине, прекращение поставок электроэнергии на Украину и сокращение помощи украинцам, которые уехали в Словакию после начала российской агрессии. «Я получил подтверждение от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, что Украина пропустит через свою территорию любой газ, кроме российского. Но Зеленский приехал в Брюссель и принял такое решение», — сказал Фицо.



Премьер-министр Словакии заявил, что в ходе переговоров в Москве президент России Владимир Путин подтвердил ему, что Россия готова поставлять газ в Европу. Фицо охарактеризовал свою декабрьскую поездку в Москву как частную.



Досрочные выборы



Фицо впервые признал, что если правящие партии «Глас» и «Словацкая национальная партия» (СНП) не смогут решить проблемы с мятежными депутатами, то выходом из положения станут досрочные парламентские выборы. Три депутата, вошедшие в парламент по списку кандидатов от СНП, не голосуют регулярно за правительственную коалицию, а четыре депутата от партии «Глас» также выдвигают свои требования. «Либо мы пойдем на досрочные выборы, если парламент не сможет принимать законы в долгосрочной перспективе, либо будет открыто коалиционное соглашение», — сказал Фицо.



После парламентских выборов 2023 года правящая коалиция имела 79 мест из 150 в парламенте. Важнейшие правительственные законопроекты все еще принимаются парламентом, но иногда законодательному органу не хватает кворума, когда некоторые мятежные члены правящей коалиции не участвуют в заседаниях.