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Премьер Словакии пригласил Зеленского на встречу. «Тогда в пятницу в Киеве», — ответил украинский президент

Новости 420on
14 января 2025
08:00
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригласил президента Украины Владимира Зеленского на переговоры о транзите природного газа через Украину, который Киев прекратил в начале этого года после истечения срока действия соответствующего соглашения с Россией.
Об этом Фицо написал в открытом письме Зеленскому.

«Хорошо. Приезжай в Киев в пятницу», — ответил Зеленский в социальной сети X вечером в понедельник, не сообщив никаких подробностей. В своем посте он поделился превью письма Фицо, которое также было опубликовано на странице словацкого премьер-министра в Facebook. Фицо не был в Киеве с момента вторжения России в Украину. Совместные встречи словацкого и украинского правительств во время российской агрессии проходили в Ужгороде (Украина) или Михаловце (Словакия), которые находятся недалеко от их общей границы.

Ранее Фицо неоднократно критиковал Зеленского за отказ продлить поставки российского газа через Украину. Он пригрозил восточному соседу ответными мерами, включая прекращение помощи Украине и право вето на голосовании в ЕС, если ситуация не будет урегулирована.

«Такая встреча создаст хорошие предпосылки для открытой дискуссии о поставках газа в Словакию и другие страны через территорию Украины, о возможных технических решениях в связи с истечением срока действия контракта между соответствующими украинскими и российскими компаниями 31 декабря 2024 года», — сказал Фицо. Ожидается, что на встрече также будет обсуждаться влияние прекращения поставок газа через Украину на конкурентоспособность словацкой экономики и на отношения Словакии с Украиной.

Фицо, в частности, резко критиковал Зеленского после решения Украины не продлевать транзит российского газа через свою территорию, обвиняя его, например, в саботаже. В свою очередь, украинский президент обвинил Фицо в открытии второго энергетического фронта против Украины по указанию президента России Владимира Путина.

Фицо провел переговоры с Путиным в Москве в декабре прошлого года. Затем в воскресенье Зеленский написал, что премьер совершил ошибку, сделав ставку на Москву, а не на свою страну, на объединенную Европу и на здравый смысл. Фицо не ответил на это заявление, заявив, что не хочет обострять ситуацию.

В письме Зеленскому словацкий премьер вновь утверждает, что из-за прекращения транзита газа Словакия теряет около полумиллиарда евро (12,5 миллиарда крон) в год. Ранее Фицо заявлял, что эти деньги предназначались для транспортировки газа через Словакию.

Но словацкие оппозиционные политики оспаривали это, утверждая, что объем транспортировки газа через Словакию уже падает, а словацкая полугосударственная газотранспортная компания Eustream работает в убыток. Группа Energetický a průmyslový holding (EPH) чешского бизнесмена Даниэля Кржетинского владеет долей в Eustream и осуществляет управленческий контроль.

Словацкая оппозиция ранее заявляла, что Фицо должен был вести переговоры о поставках газа в Киеве, а не в Москве. Политики также указывали, что по соответствующему контракту Россия должна обеспечить транспортировку газа в Словакию и что государственная компания SPP должна подать в суд на российский «Газпром» за непоставку газа.

Нынешнее правительство Фицо прекратило военную помощь Киеву за счет государственных поставок после вступления в должность в прошлом году. Премьер также давно ставит под сомнение антироссийские санкции, принятые ЕС. В прошлом году словацкая правительственная коалиция неоднократно ограничивала предоставление государственных субсидий на жилье беженцам из Украины.
Чехия Словакия Украина правительство президент
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