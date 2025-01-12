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Десять стран ЕС, включая Чехию, призвали к полному запрету на импорт газа из России

Новости 420on
14 января 2025
10:30
453
Десять стран-членов ЕС, включая Чехию, призвали Европейский союз (ЕС) ввести полный запрет на импорт газа, а также сжиженного природного газа (СПГ) из России. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на документ, оказавшийся в его распоряжении.
Блок из 27 стран сейчас обсуждает 16-й пакет санкций против России в связи с войной в Украине. Запрет на импорт российского СПГ может стать его частью, сообщает CTK.

Европейская комиссия пока не выдвинула никаких предложений по пакету ограничений, но ожидается, что она сделает это в ближайшие несколько дней, чтобы дать время на обсуждение санкций. Ожидается, что 16-й пакет будет утвержден в конце февраля, в третью годовщину российского вторжения.

Председателем ЕС сейчас является Польша, главный союзник Киева. Поэтому ожидается, что новый пакет санкций ЕС может быть очень жестким по отношению к Москве и сильно ударить по России.

Документ подписали Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Ирландия, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Швеция. Но, по данным CTK, около половины стран-членов ЕС сейчас поддерживают запрет на импорт российского СПГ.

«Конечной целью должен быть запрет на импорт российского газа и СПГ, как можно скорее», — говорится в так называемом неофициальном документе, предназначенном для обсуждения.

Четырнадцатый пакет санкций, утвержденный в июне прошлого года, уже включал запрет на перевалку российского сжиженного природного газа (СПГ). Однако Еврокомиссия не перешла к полному запрету российского СПГ, хотя такие страны ЕС, как Бельгия, Франция и Испания, по-прежнему закупают его оптом.
Пятнадцатый пакет санкций был одобрен в декабре прошлого года и был направлен в основном против так называемого теневого флота иностранных судов, перевозящих российские нефтепродукты.
газ Чехия Евросоюз Россия Украина
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