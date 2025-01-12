Десять стран ЕС, включая Чехию, призвали к полному запрету на импорт газа из России

Блок из 27 стран сейчас обсуждает 16-й пакет санкций против России в связи с войной в Украине. Запрет на импорт российского СПГ может стать его частью, сообщает CTK.



Европейская комиссия пока не выдвинула никаких предложений по пакету ограничений, но ожидается, что она сделает это в ближайшие несколько дней, чтобы дать время на обсуждение санкций. Ожидается, что 16-й пакет будет утвержден в конце февраля, в третью годовщину российского вторжения.



Председателем ЕС сейчас является Польша, главный союзник Киева. Поэтому ожидается, что новый пакет санкций ЕС может быть очень жестким по отношению к Москве и сильно ударить по России.



Документ подписали Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Ирландия, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Швеция. Но, по данным CTK, около половины стран-членов ЕС сейчас поддерживают запрет на импорт российского СПГ.



«Конечной целью должен быть запрет на импорт российского газа и СПГ, как можно скорее», — говорится в так называемом неофициальном документе, предназначенном для обсуждения.



Четырнадцатый пакет санкций, утвержденный в июне прошлого года, уже включал запрет на перевалку российского сжиженного природного газа (СПГ). Однако Еврокомиссия не перешла к полному запрету российского СПГ, хотя такие страны ЕС, как Бельгия, Франция и Испания, по-прежнему закупают его оптом.

Пятнадцатый пакет санкций был одобрен в декабре прошлого года и был направлен в основном против так называемого теневого флота иностранных судов, перевозящих российские нефтепродукты.