Фицо пока никак не отреагировал на подначивание от Зеленского. Москва считает, что он никуда не поедет

Ok. Come to Kyiv on Friday. pic.twitter.com/9lOSLCR7FD — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 13, 2025

Пока ответа из Братиславы не последовало, из России уже пришло мнение, что поездка в Киев вряд ли состоится. Вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар, который входит в состав словацкой парламентской делегации, находящейся сейчас в Москве, заявил, что Фицо не поедет в Украину. «Это невозможно. Я не думаю, что это произойдет», — сказал Гашпар российскому информационному агентству ТАСС.Лаконичный призыв к Фицо приехать в Киев в пятницу был размещен Зеленским в сети X в ответ на длинное открытое письмо словацкого премьер-министра.Фицо не был в Киеве со времен начала российского вторжения в Украину. Но недавно он посетил президента России Владимира Путина в Москве.