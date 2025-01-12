Фицо пока никак не отреагировал на подначивание от Зеленского. Москва считает, что он никуда не поедет
14 января 2025
15:00
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Пресс-служба словацкого правительства пока не ответила на вопрос о том, как премьер-министр Роберт Фицо отреагирует на брошенный Владимиром Зеленским призыв посетить Киев. Украинский президент ответил на пространное открытое письмо Фицо с приглашением Зеленского в Словакию для переговоров о поставках газа лаконичной фразой: «Хорошо. Приезжайте в Киев в пятницу».
Пока ответа из Братиславы не последовало, из России уже пришло мнение, что поездка в Киев вряд ли состоится. Вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар, который входит в состав словацкой парламентской делегации, находящейся сейчас в Москве, заявил, что Фицо не поедет в Украину. «Это невозможно. Я не думаю, что это произойдет», — сказал Гашпар российскому информационному агентству ТАСС.
Лаконичный призыв к Фицо приехать в Киев в пятницу был размещен Зеленским в сети X в ответ на длинное открытое письмо словацкого премьер-министра.
Фицо не был в Киеве со времен начала российского вторжения в Украину. Но недавно он посетил президента России Владимира Путина в Москве.
Лаконичный призыв к Фицо приехать в Киев в пятницу был размещен Зеленским в сети X в ответ на длинное открытое письмо словацкого премьер-министра.
Ok. Come to Kyiv on Friday. pic.twitter.com/9lOSLCR7FD— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 13, 2025
Фицо не был в Киеве со времен начала российского вторжения в Украину. Но недавно он посетил президента России Владимира Путина в Москве.
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