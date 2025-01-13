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Премьер Словакии приедет в Москву с большой делегацией на парад 9 мая

Новости 420on
16 января 2025
08:00
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо приедет в Москву с большой делегацией 9 Мая на празднование 80-летия Победы СССР во Второй мировой войне. Об этом заявил ТАСС вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.
«Мы хотим приехать 9 мая, это будет очень большая делегация. Об этом мы говорили и с председателем Государственной думы [Вячеславом Володиным]. Премьер приедет тоже, — сказал Гашпар, который с воскресенья находится в Москве вместе с пятью другими словацкими депутатами, включая заместителя председателя Словацкого национального совета Андрея Данко.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил о том, что договорился с Фицо вместе посетить парад на Красной площади в Москве 9 мая по случаю 80-й годовщины Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.

Празднование Дня Победы состоит в основном из военного парада на Красной площади перед Кремлем, который часто рассматривается как демонстрация военной мощи России. Россия уже третий год ведет войну против Украины, которая считается самой кровопролитной в Европе со времен Второй мировой войны.

В ноябре прошлого года Фицо объявил, что едет в Москву на юбилейные торжества по случаю окончания Второй мировой войны. Словацкий премьер-министр критикует антироссийские санкции ЕС и подход Запада к войне в Украине в целом, включая военную помощь пострадавшей стране. После возвращения к власти он сам прекратил поставки военных материалов в Украину с государственных складов, но сохранил в силе коммерческие контракты для словацких оружейных заводов.

Правительства Словакии и Венгрии — единственные в Европейском союзе, кто поддерживает контакты с российским руководством, несмотря на вторжение российских войск в Украину. Орбан ездил в Москву под предлогом миротворческой миссии во время председательства Венгрии в Совете ЕС, а в декабре провел переговоры с Путиным по телефону. Действия Орбана и Фицо подверглись критике со стороны Киева.
Чехия Россия Словакия правительство Вторая мировая война Украина
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