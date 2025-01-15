Фицо заявил, что скоро встретится с президентом Украины

«Мы ищем другую дату, которая будет согласована в ближайшие несколько дней», — ответил Фицо на вопрос журналиста во время визита в восточную Словакию, не сообщив при этом никаких подробностей.



После решения Украины не продлевать транзит российского газа через свою территорию после истечения срока действия соответствующего контракта с российской стороной, Фицо подверг резкой критике Зеленского, обвинив его, например, в саботаже.



Он заявил, что из-за решения Киева Словакия потеряет около полумиллиарда евро (12,6 миллиарда чешских крон) в виде платы за транспортировку газа. Он также пригрозил Украине ответными мерами, включая прекращение поставок электроэнергии. В свою очередь украинский президент обвинил Фицо в открытии второго энергетического фронта против Украины по указанию президента России Владимира Путина.



Словакия и раньше зависела от поставок российского газа. Крупнейший поставщик газа в Словакии SPP заявил в последние дни, что готовился к прекращению поставок сырья через Украину и гарантирует поставки газа в течение всего этого года. Однако SPP заявила, что покупать газ из других источников будет дороже, в основном из-за платы за его транспортировку в Словакию.