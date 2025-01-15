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Фицо заявил, что скоро встретится с президентом Украины

Новости 420on
17 января 2025
08:00
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшие дни. Это следует из заявления Фицо. Ранее премьер-министр предложил провести встречу по вопросу возобновления транзита газа через Украину в Словакии, а Зеленский призвал Фицо приехать в Киев в пятницу.
«Мы ищем другую дату, которая будет согласована в ближайшие несколько дней», — ответил Фицо на вопрос журналиста во время визита в восточную Словакию, не сообщив при этом никаких подробностей.

После решения Украины не продлевать транзит российского газа через свою территорию после истечения срока действия соответствующего контракта с российской стороной, Фицо подверг резкой критике Зеленского, обвинив его, например, в саботаже.

Он заявил, что из-за решения Киева Словакия потеряет около полумиллиарда евро (12,6 миллиарда чешских крон) в виде платы за транспортировку газа. Он также пригрозил Украине ответными мерами, включая прекращение поставок электроэнергии. В свою очередь украинский президент обвинил Фицо в открытии второго энергетического фронта против Украины по указанию президента России Владимира Путина. 

Словакия и раньше зависела от поставок российского газа. Крупнейший поставщик газа в Словакии SPP заявил в последние дни, что готовился к прекращению поставок сырья через Украину и гарантирует поставки газа в течение всего этого года. Однако SPP заявила, что покупать газ из других источников будет дороже, в основном из-за платы за его транспортировку в Словакию.
Словакия Украина премьер министр газ Россия
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