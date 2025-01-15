Глава МИД Чехии: «Мы покупаем их истребители, мы должны быть в первой категории стран для США»

Подготовка к инаугурации избранного президента-республиканца Дональда Трампа, который сменит в Белом доме демократа Джо Байдена, в понедельник достигает своего апогея в Вашингтоне. С возвращением Трампа на пост президента растет число спекуляций по поводу его обещаний и планов, как в отношении внутренней, так и внешней политики. Мир обеспокоен последствиями возможных тарифных войн, которые может развязать будущий президент, а также его позицией по урегулированию войны в Украине.





Нервозность вызывает и инициатива по ограничению экспорта чипов искусственного интеллекта, о которой США объявили на этой неделе. Ограничения призваны гарантировать, что высокотехнологичные разработки останутся вне досягаемости России и Китая. Правила должны коснуться и Чешской Республики, в то время как, например, западная часть Европейского союза будет иметь более мягкие условия.





Теперь чешская дипломатия будет заинтересована в том, чтобы обеспечить наилучшие условия для Чешской Республики. «Я считаю это ошибкой. В рамках процесса консультаций мы обратимся к американской стороне с просьбой включить нас в категорию стран, где нет ограничений. Для этого есть несколько веских причин. Мы покупаем у них самые современные истребители, и у нас в стране очень хороший режим контроля за тем, как здесь обращаются с контролируемыми товарами. Мы являемся их стратегическим партнером. Так что я не знаю, откуда взялось это решение», — сказал министр иностранных дел Липавский в эфире программы «Спроси меня».





Что ждет Чехию в ближайшие четыре года в отношениях с Соединенными Штатами Америки?





Отношения между Чешской Республикой и Соединенными Штатами будут оставаться хорошими, как их установило наше правительство. Потому что отношения между Чешской Республикой и Соединенными Штатами Америки достигли позиции равноправного партнерства спустя 30 лет после падения коммунизма. Не только в плане отношений между людьми, но и, например, в экономических вопросах, когда чешские предприниматели покупают крупные заводы в США, создают рабочие места, и, конечно, Соединенные Штаты это понимают. Мы покупаем, например, самое современное и лучшее оружие. Это высокий знак политического доверия в оборонной сфере. И мы являемся союзниками в НАТО.





Конечно, менее приятными будут отношения между Европой и США, где мы можем ожидать, что Соединенные Штаты будут подталкивать Европу к увеличению расходов на оборону и к таможенной политике. Так что мы будем немного втянуты в это, в кавычках. Нам нужно уметь ориентироваться в этом и ответственно подходить к развитию Европы.





Мы должны быть не удивлены, а скорее готовы. Европейский союз принимает решения о тарифных ставках, о тарифах на коллективной основе. Это — компетенция, переданная нам, поэтому мы должны быть уверены, что брюссельские чиновники хорошо выполняют свою работу, чтобы мы не оказались втянутыми в эскалацию или ненужную конфронтационную политику.





Ожидаете ли вы очень динамичного Дональда Трампа? Мы уже слышали несколько довольно резких заявлений еще до того, как он официально вступил в должность.





В целом я ожидаю, что администрация США будет более решительной, будет принимать более решительные и, возможно, более смелые решения. Посмотрим, каким будет первый набор президентских указов, которые Дональд Трамп обещает издать в первый же день. (...) Мне самому очень интересно посмотреть, насколько смелой будет, например, американская политика в отношении Китая.





Что вы ответите на критику оппозиции о том, что правительство слишком много ставит на демократическую карту в американской политике и что чешская дипломатия недооценивает построение отношений с приходящей республиканской администрацией?





Я думаю, что телефонный разговор премьер-министра с Трампом доказывает, что мы точно ничего не недооценивали. Сейчас господин посол получил приглашение на инаугурацию, как и положено всем послам в США. Томаш Пояр (советник правительства по национальной безопасности) также будет в городе. И я тоже скоро отправляюсь в Соединенные Штаты. Так что общение продолжается, мы уже давно разговариваем с обоими лагерями. Мы точно не делали ставку на одну карту.





Поступило ли предложение от правительства США о том, как сотрудничать с другими странами по экспорту чипов, которые используются для дальнейшего развития и продвижения искусственного интеллекта? И согласно этому предложению, опубликованному Bloomberg, Чехия находится во второй категории стран. Почему, что это значит?





Мы там вместе с Израилем, с Португалией, со Швейцарией, с Польшей. И другие. Но это все равно вторая категория. Я считаю, что это ошибка. Мы обратимся к американской стороне с просьбой перевести нас в категорию стран, где нет ограничений. Для этого есть несколько веских причин. Мы покупаем у них самые современные истребители, и у нас в стране очень хорошие режимы контроля за тем, как здесь обращаются с контролируемыми товарами. Мы являемся их стратегическим партнером, поэтому я не знаю, откуда взялось это решение. Сейчас мы распутываем это вместе с администрацией США. Конечно, тот факт, что в Белом доме и в Госдепартаменте сменилось руководство, несколько осложняет ситуацию.





Мы должны быть в этой первой категории просто по принципу, потому что это просто подтверждает степень качества наших отношений.





На инаугурации президента США, как вы упомянули, будет присутствовать посол Чехии в США г-н Сташек. Вы отметили, что Томаш Пояр также будет в это время в США.





Да.





Он уже приехал на официальную встречу с новой администрацией?





Я не знаю точных деталей, но у него, безусловно, будет рабочая повестка дня.





Томаш Пояр будет ключевым связным в республиканской администрации?





Несомненно. Мы пытаемся наладить его отношения со своим коллегой после этого, но на самом деле он так же активно встречается с господином Салливаном, так что это просто долгосрочные усилия чешской дипломатии.





Есть ли у чешской дипломатии амбиции организовать в ближайшем будущем встречу премьер-министра Петра Фиалы с новым американским президентом?





Но давайте будем реалистами. Безусловно, необходимо стремиться к общению между государственными деятелями на самом высоком уровне. Прием — это одно, телефонный звонок тоже может иметь место. Конечно, наша задача — стремиться к этому. Однако я сейчас говорю, что это общая задача. А когда и в какой форме это будет происходить, всегда может объявить та или иная сторона.





Приближается печальная годовщина трехлетней войны в Украине. Чего вы ожидаете от новой администрации США в этом отношении? Намечается ли конец этого конфликта?





В то время как России не удается достичь уничтожения Украины и подчинения Украины с помощью военных целей и в то же время российская экономика испытывает некоторые проблемы, из Москвы доносятся разговоры о том, что они готовы к переговорам. Они, конечно, не готовы вести переговоры с Зеленским или с украинцами. Они хотят разговаривать с Соединенными Штатами как с великой державой, чтобы каким-то образом перекроить карту Украины. И я боюсь, что если мы неправильно установим мир, Россия сможет достичь своих военных целей на дипломатической арене, например, диктуя, что Украина никогда не должна вступать в НАТО, Европейский союз, и делая из Приднестровья еще большее Приднестровье.





Но для нас это будет означать, что мы будем иметь большую зону нестабильности в нашем непосредственном соседстве в течение многих десятилетий. Вот почему мы должны сосредоточиться на необходимости переговоров о мирном соглашении, на которое украинцы будут готовы согласиться, которое будет постоянным и которое обеспечит безопасность и для нас. Максимально возможные гарантии безопасности или даже какое-то вступление Украины в международные организации, такие как НАТО и ЕС — Россия не посмеет вступить в НАТО.





Как вы оцениваете позицию Словакии в отношении конфликта в Украине?





Поскольку он постоянно обостряется и отдаляется от ядра Европейского союза и общей политики, за которую выступает большинство европейских стран — словацкие граждане должны оценивать, судить и комментировать словацкую политику. Я считаю важным, чтобы мы сохраняли европейское единство, чтобы мы сохраняли единство Североатлантического альянса. У Европейского союза есть различные инструменты. Я бы, наверное, убрал из этих последних недель заявление о том, что Словакия не позволит экспортировать электроэнергию в Украину. Однако это вопрос, который регулируется на европейском уровне, где есть общие правила. У Словакии есть обязательства перед Европой. Однако я также не видел, чтобы она предприняла какие-либо конкретные шаги. Это было только на уровне риторического заявления.





Ожидаете ли вы, что Словакия попытается заблокировать дальнейшую помощь Украине на европейской территории?





Может быть, больше пакетов санкций — посмотрим. Я верю, что мы сможем достичь соглашения.





Андрей Бабиш, председатель движения ANO, которое одерживает подавляющую победу в предвыборных опросах, заявил, что если он войдет в следующее правительство, то будет выступать за возобновление межправительственных консультаций между правительствами Чехии и Словакии. Что вы на это скажете?



Мы понимаем, что наши позиции различны, и поэтому мы должны уважать, что этот межправительственный диалог действительно требует высокой степени некой гармонии. Мы понимаем друг друга, несмотря на эти различия, и очень хорошо их осознаем, но задача чешского правительства — продвигать чешские интересы.