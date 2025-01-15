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Депутаты проголосовали за повышение своей зарплаты

Новости и статьи
17 января 2025
16:30
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Зарплаты высокопоставленных политиков вырастут почти на 7% в этом году, а в последующие годы максимальное повышение составит 5%. Поправку к закону протолкнула правящая коалиция, а оппозиция неуспешно выступила с предложением заморозить оклады на ближайшие 5 лет.
Зарплата рядового законодателя должна вырасти в этом году на 7 100 крон до 109 500 крон в месяц, а зарплата президента республики — почти на 24 000 до 365 000 крон. 

Правительственные политики, в том числе министр труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL), подчеркнули, что корректировка была необходима в связи с решением Конституционного суда, принятым в прошлом году.

Из 127 присутствовавших депутатов от правящих партий 67 проголосовали за корректировку, а 58 депутатов от оппозиции — против.

«Теперь вся республика убедилась в высокомерии правящей коалиции», — заявил потом глава SPD Томио Окамура. Как и ANO, так и SPD предложили заморозить зарплаты политиков до конца 2029 года на уровне прошлого года, но ни одной из оппозиционных партий это не удалось.

Вместе с ними против повышения зарплат проголосовали и депутаты из партии «Пираты». Их предложение сократить многоцелевые единовременные транспортные пособия для парламентариев также не прошло.

«Это было единственное предложение, которое действительно было бы направлено на сокращение доходов политиков. Я был очень удивлен, что эту идею не поддержало даже движение ANO, которое часто говорит о том, что политики не жадные», — сказал после заседания председатель партии «Пираты» Якуб Михалек.

Тем не менее несколько предложений были приняты, в том числе и на региональном уровне. Например, об отмене выходного пособия для депутатов, получивших мандат в европейских институтах.
политика зарплата Палата депутатов ЧР
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