Трамп: «Путин уничтожает Россию. Я не знаю, хочет ли он договориться»
21 января 2025
09:00
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Новый президент США Дональд Трамп заявил, что хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Он не назвал точную дату, но сказал, что это может произойти «очень скоро». Он также заявил, что, по его мнению, Путин уничтожает Россию, не находя решения конфликта на Украине.
Подписывая указы в Овальном кабинете, Трамп высказался об Украине, которая уже третий год сталкивается с российской агрессией. Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет достичь соглашения по урегулированию конфликта.
«Я не знаю, хочет ли этого Путин, может, и нет. Но я думаю, что он уничтожает Россию, не находя решения», — сказал Трамп о правителе Кремля.
По его словам, Путин должен быть «очень доволен окончанием этой войны». По словам Трампа, Россию «ждут большие проблемы», о чем свидетельствует состояние российской экономики и уровень инфляции в стране. Трамп также не исключил сохранения антироссийских санкций как минимум до конца войны. До его возвращения в должность его мнение о санкциях вызывало большие сомнения.
По словам Трампа, в феврале 2022 года Москва рассчитывала, что «война закончится за неделю», но вместо этого она продолжается уже три года. Поэтому новый президент США надеется, что Путин захочет заключить сделку.
Трамп в своей инаугурационной речи не упоминал Украину конкретно, как напоминает The Kyiv Post, а AFP охарактеризовал его слова из Овального кабинета как первую явную попытку оказать давление на Кремль.
Трамп также заявил, что планирует вскоре встретиться с Путиным. Когда они встретились во время первого срока Трампа, президент США подвергся серьезной критике за то, что поверил заявлениям Путина во время встречи и поставил под сомнение информацию собственной разведки.
По данным BBC News, журналисты также спрашивали Трампа о его обещании прекратить войну в Украине в течение 24 часов после возвращения на высший пост. «Прошла только половина дня, у меня еще половина осталась». «Посмотрим», — ответил президент.
«Я не знаю, хочет ли этого Путин, может, и нет. Но я думаю, что он уничтожает Россию, не находя решения», — сказал Трамп о правителе Кремля.
По его словам, Путин должен быть «очень доволен окончанием этой войны». По словам Трампа, Россию «ждут большие проблемы», о чем свидетельствует состояние российской экономики и уровень инфляции в стране. Трамп также не исключил сохранения антироссийских санкций как минимум до конца войны. До его возвращения в должность его мнение о санкциях вызывало большие сомнения.
По словам Трампа, в феврале 2022 года Москва рассчитывала, что «война закончится за неделю», но вместо этого она продолжается уже три года. Поэтому новый президент США надеется, что Путин захочет заключить сделку.
Трамп в своей инаугурационной речи не упоминал Украину конкретно, как напоминает The Kyiv Post, а AFP охарактеризовал его слова из Овального кабинета как первую явную попытку оказать давление на Кремль.
Трамп также заявил, что планирует вскоре встретиться с Путиным. Когда они встретились во время первого срока Трампа, президент США подвергся серьезной критике за то, что поверил заявлениям Путина во время встречи и поставил под сомнение информацию собственной разведки.
По данным BBC News, журналисты также спрашивали Трампа о его обещании прекратить войну в Украине в течение 24 часов после возвращения на высший пост. «Прошла только половина дня, у меня еще половина осталась». «Посмотрим», — ответил президент.
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