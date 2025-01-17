Трамп: «Путин уничтожает Россию. Я не знаю, хочет ли он договориться»

Подписывая указы в Овальном кабинете, Трамп высказался об Украине, которая уже третий год сталкивается с российской агрессией. Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет достичь соглашения по урегулированию конфликта.



«Я не знаю, хочет ли этого Путин, может, и нет. Но я думаю, что он уничтожает Россию, не находя решения», — сказал Трамп о правителе Кремля.



По его словам, Путин должен быть «очень доволен окончанием этой войны». По словам Трампа, Россию «ждут большие проблемы», о чем свидетельствует состояние российской экономики и уровень инфляции в стране. Трамп также не исключил сохранения антироссийских санкций как минимум до конца войны. До его возвращения в должность его мнение о санкциях вызывало большие сомнения.



По словам Трампа, в феврале 2022 года Москва рассчитывала, что «война закончится за неделю», но вместо этого она продолжается уже три года. Поэтому новый президент США надеется, что Путин захочет заключить сделку.



Трамп в своей инаугурационной речи не упоминал Украину конкретно, как напоминает The Kyiv Post, а AFP охарактеризовал его слова из Овального кабинета как первую явную попытку оказать давление на Кремль.



Трамп также заявил, что планирует вскоре встретиться с Путиным. Когда они встретились во время первого срока Трампа, президент США подвергся серьезной критике за то, что поверил заявлениям Путина во время встречи и поставил под сомнение информацию собственной разведки.



По данным BBC News, журналисты также спрашивали Трампа о его обещании прекратить войну в Украине в течение 24 часов после возвращения на высший пост. «Прошла только половина дня, у меня еще половина осталась». «Посмотрим», — ответил президент.