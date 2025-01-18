Чешские СМИ: Трамп замораживает всю иностранную помощь на 90 дней
21 января 2025
22:00
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В списке указов нового президента США Дональда Трампа особенно важен один, который может существенно повлиять на войну в Украине. Трамп приостановил все программы иностранной помощи на 90 дней, чтобы оценить, соответствуют ли они его политическим целям.
В документе, подписанном Трампом, говорится, что «индустрия и бюрократия внешней помощи Соединенных Штатов не соответствуют американским интересам и во многих случаях не соответствуют американским ценностям». Таким образом, предоставление помощи «дестабилизирует мир во всем мире, продвигая в зарубежных странах идеи, прямо противоположные гармоничным и стабильным национальным и межгосударственным отношениям», цитирует «Украинская правда».
После окончания 90-дневной приостановки программ иностранная помощь будет распределяться только таким образом, который «полностью соответствует внешней политике президента», говорится в заявлении Белого дома.
Три критерия
Решение о том, соответствуют ли программы этому условию, в документе возлагается на нового госсекретаря Марко Рубио. В понедельник Рубио стал первым кандидатом на пост главы администрации Трампа, который был утвержден Сенатом. «Каждый доллар, который мы тратим, каждая программа, которую мы финансируем, и каждая мера, которую мы применяем, должны быть оправданы, если ответить на три простых вопроса: делает ли это Америку безопаснее? Делает ли это Америку сильнее? Делает ли это Америку более прибыльной?», — сказал Рубио во время слушаний в Сенате.
Европейские союзники не ожидают, что этим шагом Трамп отрежет Украину от всей американской помощи, но они уже несколько месяцев готовятся к тому, что помощь может быть сокращена. Именно поэтому Великобритания, например, на прошлой неделе заключила с Украиной соглашение о 100-летнем партнерстве, которое углубляет оборонные связи между двумя странами и обеспечивает Украине постоянную финансовую поддержку.
После окончания 90-дневной приостановки программ иностранная помощь будет распределяться только таким образом, который «полностью соответствует внешней политике президента», говорится в заявлении Белого дома.
Три критерия
Решение о том, соответствуют ли программы этому условию, в документе возлагается на нового госсекретаря Марко Рубио. В понедельник Рубио стал первым кандидатом на пост главы администрации Трампа, который был утвержден Сенатом. «Каждый доллар, который мы тратим, каждая программа, которую мы финансируем, и каждая мера, которую мы применяем, должны быть оправданы, если ответить на три простых вопроса: делает ли это Америку безопаснее? Делает ли это Америку сильнее? Делает ли это Америку более прибыльной?», — сказал Рубио во время слушаний в Сенате.
Европейские союзники не ожидают, что этим шагом Трамп отрежет Украину от всей американской помощи, но они уже несколько месяцев готовятся к тому, что помощь может быть сокращена. Именно поэтому Великобритания, например, на прошлой неделе заключила с Украиной соглашение о 100-летнем партнерстве, которое углубляет оборонные связи между двумя странами и обеспечивает Украине постоянную финансовую поддержку.
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